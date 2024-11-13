社安網新進社工近1成離職 侯友宜喊中央給勤務加給留人

公部門社工人力補不足，新北市長侯友宜今主持市政會議，提到全國社工面臨很多挑戰，新北今年近1成新進社工離開，呼籲中央給外勤社工勤務加給，增加誘因。新北社會局長李美珍說，新北社會安全網的社工員額524人，現有300餘人，現爭取都會加給，增加留任意願。

侯友宜說，社會局應思考如何留才，近2年離職社工有三分之二服務年資超過5年，社工經常流動，對輔導成效、經驗傳承來說不是好事。侯說，如何改善社工人力不足，比如增加薪資待遇、提振員工士氣，改善社工的安全或是與大學社工系合作，其中家庭暴力防治中心外勤社工，承擔高風險，建議可以考慮增加勤務加給，增加留任誘因。

侯說，社工有不一樣工作環境，比如外勤需要家訪、承擔高風險，有些是24小時待命，並立即趕到現場，與警政相似，呼籲中央是否能比照警勤加給，讓他們留下來，呼籲衛福部要重視社工這一區塊。

「社會安全網的社工做的事較辛苦」李美珍說，每年社工系畢業生投入社福單位職場僅四分之一，且公部門工作量較重、多為危急型個案，一種是家防中心處理受兒虐、家暴、性侵害、性剝削等個案，另一種則是新北14處社福中心，處理脆弱家庭，受經濟問題、失業等延伸影響個案，社工處理需多面向也更複雜。

李美珍指出，新北社會安全網社工員額524人，現約有300餘人，今年已經招募70多位，由於社安網社工薪資一致，社工優先以工作量少、離家近的地點上班，而新北404萬人口多，個案量也多，現正爭取都會加給。而去年社工離職率14%，今年開始透過督導去找學弟妹進來工作，今年離職率約8％，比例有下降。