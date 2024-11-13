快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

社安網新進社工近1成離職 侯友宜喊中央給勤務加給留人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北社會局推出熊果玩偶平安禮盒與熊果鑰匙圈轉蛋。記者劉懿萱／攝影
新北社會局推出熊果玩偶平安禮盒與熊果鑰匙圈轉蛋。記者劉懿萱／攝影

公部門社工人力補不足，新北市長侯友宜今主持市政會議，提到全國社工面臨很多挑戰，新北今年近1成新進社工離開，呼籲中央給外勤社工勤務加給，增加誘因。新北社會局長李美珍說，新北社會安全網的社工員額524人，現有300餘人，現爭取都會加給，增加留任意願。

侯友宜說，社會局應思考如何留才，近2年離職社工有三分之二服務年資超過5年，社工經常流動，對輔導成效、經驗傳承來說不是好事。侯說，如何改善社工人力不足，比如增加薪資待遇、提振員工士氣，改善社工的安全或是與大學社工系合作，其中家庭暴力防治中心外勤社工，承擔高風險，建議可以考慮增加勤務加給，增加留任誘因。

侯說，社工有不一樣工作環境，比如外勤需要家訪、承擔高風險，有些是24小時待命，並立即趕到現場，與警政相似，呼籲中央是否能比照警勤加給，讓他們留下來，呼籲衛福部要重視社工這一區塊。

「社會安全網的社工做的事較辛苦」李美珍說，每年社工系畢業生投入社福單位職場僅四分之一，且公部門工作量較重、多為危急型個案，一種是家防中心處理受兒虐、家暴、性侵害、性剝削等個案，另一種則是新北14處社福中心，處理脆弱家庭，受經濟問題、失業等延伸影響個案，社工處理需多面向也更複雜。

李美珍指出，新北社會安全網社工員額524人，現約有300餘人，今年已經招募70多位，由於社安網社工薪資一致，社工優先以工作量少、離家近的地點上班，而新北404萬人口多，個案量也多，現正爭取都會加給。而去年社工離職率14%，今年開始透過督導去找學弟妹進來工作，今年離職率約8％，比例有下降。

此外，李美珍也在專案報告提出，多項育兒精進政策，包括育兒APP升級、育兒寶貝袋4.0及取消好孕專車排富條款及延長至產後6個月等，協助爸媽照顧兒少健康長大。

新北市長侯友宜今早主持市政會議，提到全國社工面臨很多挑戰，新北今年近1成新進社工離職，呼籲中央給外勤社工勤務加給，增加誘因。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議，提到全國社工面臨很多挑戰，新北今年近1成新進社工離職，呼籲中央給外勤社工勤務加給，增加誘因。記者劉懿萱／攝影

社工

延伸閱讀

影／4市民制伏捷運持刀婦 侯友宜頒感謝狀：市民、警員張顯正義

新北市長侯友宜表揚優良公寓大廈 副市長劉和然在台下寒暄相互給力

影／議會報告總預算案 侯友宜欲離場掀抗議…民進黨團質疑亂成一團

李多慧遭尾隨跟拍到家 侯友宜、蔣萬安都說話了

相關新聞

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

台北市主計處今公布「電信信令人口」統計，據去年11月台北市平日日間活動人口數，共計326.3萬人，較平日夜間停留人口數2...

蔣萬安邀演講談及美中台 童子賢：勸大家廟裡拜媽祖擲筊

台北市長蔣萬安本周市政會議，邀請和碩聯合科技董事長童子賢到市府專題演講「產業發展與世界局勢」。童子賢提到美中台關係，他先...

酒客吵鬧難管...圓山花博業者祭對策 盼重振北區夜經濟

台北市圓山花博MAJI MAJI市集，近年成為年輕人及外國民眾飲酒的場所，雖然好不容易帶動起台北市北區夜經濟，伴隨而來的...

社安網新進社工近1成離職 侯友宜喊中央給勤務加給留人

公部門社工人力補不足，新北市長侯友宜今主持市政會議，提到全國社工面臨很多挑戰，新北今年近1成新進社工離開，呼籲中央給外勤...

MIZUNO馬拉松接力賽17日登場 北海岸交管措施看這裡

「2024 MIZUNO馬拉松接力賽」17日上午6時30分，在新北市萬里區太平洋建設第二停車場，近群策翡翠灣溫泉飯店)開...

拆不拆？北市新生天橋提文資審議 支持反對民眾均到場陳抗

台北市和平新生天橋面臨拆除，引起公民團體抗議並提報文化資產審議，北市文化局今天邀集文資委員到場審查。反對拆除方以電影及文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。