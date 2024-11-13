MIZUNO馬拉松接力賽17日登場 北海岸交管措施看這裡

「2024 MIZUNO馬拉松接力賽」17日上午6時30分，在新北市萬里區太平洋建設第二停車場，近群策翡翠灣溫泉飯店)開跑，吸引全國433支隊伍約3500名選手報名參加。金山警分局規畫相關勤務，當日5時起執行萬里區、金山區、石門區賽道交通疏導管制勤務，並規畫替代道路，請民眾注意。

管制時間17日清晨5時至下午1時，比賽路線為太平洋建設第二停車場（起點）→台2線→萬里隧道→右轉下社路→民生路→公園路→磺港路→磺清路→台2線→石門實中體育館前(折返點)→台2線→磺清路→磺港路→公園路→民生路→下社路→萬里隧道→台2線→太平洋建設第二停車場（終點）。

交通管制措施，賽事車道管制：自17日2時起開始進行賽道交通錐布設，同日5時起全線執行交通管制，台二線玉田路口至下社路段及台二線磺清橋路口至石門實中前，實施調撥車道，往三芝方向車道全線封閉作為賽道，民眾往三芝須駛至對向調撥車道。賽事路線路口實施彈性管制方式，針對穿越路口人車予以管制，確保賽道無選手時再引導穿越賽道，但非賽事相關工作車輛不得進入賽道範圍。

有關車輛替代道路規畫，一般車輛：活動一日前於賽事沿線路口有張貼告示，提醒活動當天行經台2線與賽事沿線路段之車輛，車道縮減前設置告示牌並以交通錐進行縮減；客運：行經台二線往石門國中站牌之乘客須至鄰近路口的中央分隔島臨時站牌乘車，現場由工作人員、義交或警察協助引導。公車臨時招呼站將沿台二線公車站牌對應處的鄰近路口，固定於路面燈桿上。

賽事當天交通管制期間，非賽事相關工作車輛禁止進入賽道，民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於11月16日將車輛移置非管制區域。主辦單位將密集擺設交通錐將賽事路段區隔，選手請勿任意停放車輛，違規車輛將拖吊至周邊不妨礙賽事進行地點，請周邊居民及參賽選手特別注意。