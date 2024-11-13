拆不拆？北市新生天橋提文資審議 支持反對民眾均到場陳抗

台北市和平新生天橋面臨拆除，引起公民團體抗議並提報文化資產審議，北市文化局今天邀集文資委員到場審查。反對拆除方以電影及文化為訴求籲保留，支持拆除方認為天橋使用率低且造成人車通行死角。文化局表示，會勘結果將於一周出爐。

公民團體「守護和平新生天橋」表示，這座天橋是眾多影視作品取景之處，更承載了當地民眾記憶，而以技術層面來看，羅瑞剛土木技師統合設計，是首度在台灣使用無斜撐的威廉迪爾構架，外觀簡潔也避免了傳統桁架的視覺障礙。

成員吳牧青認為，建築有靈魂，如同人類碰到了中年危機，應該要想辦法轉型，而不是硬生生倒下。台北科技大學建築系助理教授陳盈棻說，和平新生天橋不只呈現在地發展歷程，更是外國朋友透過影視作品認識台灣的媒介，連台灣大學都朝向打開瑠公圳方向，可見建築文資與在地的情感。

宣講的同時，贊成拆除的民眾也到場舉「支持拆除天橋」標語。在地龍安里民表示，天橋的樓梯多，長輩根本無法上上下下爬階梯，「就連國小生或幼稚園老師帶隊，也是走斑馬線。」同時，天橋也造成行人空間的不足，橋樑柱子多，公車、汽車都有死角，曾經有民眾就被公車撞斷手。

里民也說，就算裝設電梯，還需要養護維修，花的也是人民納稅錢，光是等電梯也要一段時間，認為市府預算要用在更需要的地方上。

出席會勘的北市交通管制工程處長張建華指出，天橋的設計是以汽車為本，不符合現在以行人為本的道路理念，特別是天橋橋墩容易遮擋著駕駛視線，因此交通局規畫拆除天橋後，並將行穿線退縮，屆時汽車、行人都能清晰看見彼此，有充足反應時間。

張建華也說，民國102年時在禾馨醫院一側，就有因為視線死角，造成砂石車撞死一對過路的母子，拆除天橋能避免類似案件再度發生。

針對文資審議提案，文化局表示，在11月5日收到民眾申請提報後，當天即發函新工處請其暫緩拆除，並依照文資法相關程序邀集6位委員，於今天到場審查，待委員討論並彙整意見後，會勘結果一周前後出爐。