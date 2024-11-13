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民團提報和平天橋文資審議 盼擋下蔣萬安拆除決定

中央社／ 台北13日電

台北市長蔣萬安考量交通及公共安全，拍板拆除新生南路與和平東路口天橋，但「守護和平新生天橋」團體為保留城市共同記憶，提報天橋具文化資產價值，呼籲蔣市府落實溝通。

台北市大安區龍安里長洪秋甲去年以使用率低為由，在里長座談會上提案拆除新生和平人行天橋，獲蔣萬安允諾，工務局新工處、交通局後續規劃在今年11月完成拆除，引發周遭居民反彈並連署抗議。

蔣萬安5日在市政會議裁示，考量交通及公共安全，請新工處、交通局溝通說明的同時安排拆除期程，不過文化局當天收到「守護和平新生天橋」團體提報天橋具文化資產價值潛力，即依程序發函新工處要求暫緩拆除。

文化局今天邀集6名文化資產審議會委員前往現勘，「守護和平新生天橋」團體約在上午10時30分到場集結，拉開布條呼籲蔣市府落實溝通、勿為拆而拆，隨後出現約10名舉著「支持拆除天橋」的民眾與其分庭抗禮，現場警方立即呼籲雙方理性表達訴求。

待委員到齊準備開始現勘時，藝術評論人吳牧青率先發難，質疑出席的新工處及交通局交工處報告內容漏洞百出，如稱天橋會擋住行人與車輛駕駛互相看到的視線，所以須將路口轉角外推、行穿線退縮，但這些改善措施是現在就可以做也不用拆橋的。

台北科技大學建築系助理教授陳盈棻也到場聲援，指和平新生天橋是採用特殊工法建造，具有工程美學價值，更吸引國內外數十部影視作品到此取景，已成為文化地景及重要的常民記憶，市府應思考如何讓它發展出更多可能性。

台北市文化局專門委員邱稚亘在會勘結束後說明，待委員討論並彙整意見後，若達到具文資價值潛力共識，將盡快排入大會議程審議，會勘結果預計1週左右出爐。

文化局 文化資產

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