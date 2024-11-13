台中違建比拆的多 吳佩芸：比照北市建立違建查報系統

台中議員吳佩芸今質詢指出，市長盧秀燕上任以來，違章數達新高峰，列管10萬戶新舊違建，要求中市府比照北市建立違章建築查報系統，供查詢。都發局長李正偉表示，因涉及個人資料，市府目前尚未建置違建查報系統。

議員吳佩芸詢問都發局長李正偉，是否支持違章建築？李正偉表示，違章建築為未經許可建築，會有公安疑慮，不支持。

吳佩芸提出康芮颱風在台北市延壽街掀翻整排頂樓鐵皮違建的照片，嚴重影響建築公安的違建問題不只發生在台北市，台中也有很多違建樣態進行中。

吳佩芸指出，今年7月接獲民眾陳情，南屯區中和里一處貨櫃屋違建嚴重阻礙交通視線，交通局會勘也認定有交通安全危險，都發局直到8月中旬才完成拆除程序。

吳佩芸質疑台中市政府處理違建態度消極，面對列管10萬多戶新舊違建拆除緩慢，她詢問李正偉，市府目前是否已建置任何違建查報系統，可供市民查詢違建案件、了解處理情況及進度？

吳佩芸表示，市民曾在「政府資料開放平台」網站留言，希望市府公開違建房屋地址列表，建議開放的欄位有「違建列管時間」、「列管案件字號」、「違建房屋地址」等，當時台中市政府都發局在系統上回覆民眾「相關民眾查詢違建的系統正在開發建置階段，預計2023年度開放民眾查詢」。

事實上，現在已至2024年底卻未建立違章查報系統，市民也無從查詢，她痛批市政府都發局打算跳票到何時。

李正偉表示，因涉及個人資料，市府目前尚未建置違建查報系統。

吳佩芸質疑，建置違建查報系統對市政府很困難嗎？或10萬多戶違建有什麼不可告人的秘密？還是擔心民意代表喬違建留下紀錄不好看？

吳佩芸強調，台中市在提供給民眾查詢的違建查報、查詢系統上，嚴重落後台北市。吳佩芸指出台北市目前的違建查報系統不僅可以讓一般民眾查詢，更有呈現相當完整的資訊，提供違建列管案件字號、列管時間、違建地址，就連議員召開協調會的紀錄、違建處理進度都會清楚呈現。