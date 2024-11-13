白腹鰹鳥颱風落難國小操場 新北動保處救援野放

日前颱風來襲，新北市石門國小操場出現外形可愛的鳥，牠在風雨中呆立操場，動保處獲報到場救援發現是一隻白腹鰹鳥，初步檢視應是饑餓導致無力飛翔，帶回照顧後已於日前野放。

新北市動保處今天發布新聞稿表示，颱風「山陀兒」日前來襲，接獲石門國小老師通報，學校操場草坪上出現1隻有蹼鳥類，全身濕透，獨自站立隨著風雨中搖晃，看起來十分瘦弱，需要緊急救援。

動保處指出，動保員當天趕抵石門國小，現場確認為白腹鰹鳥，牠的嘴喙為乳白色，習性溫和不具攻擊性，救援時的呆萌模樣十分令人討喜。

動保處表示，強烈外圍環流導致很多鳥類無法正常飛行及覓食，白腹鰹鳥被帶回新北市三芝區公立動物之家，經獸醫師謝弘斌檢查並未發現外傷，研判牠是因數日未進食，饑餓導致無力飛翔。

謝弘斌指出，白腹鰹鳥主要棲地分布於熱帶及亞熱帶海洋，成鳥除腹部及翼下為白色之外，全身大致為暗褐色，以魚蝦類為主食的遠洋性海鳥。白腹鰹鳥捕獵時，善於利用本身流線型身軀及狹長有力翅膀、尾部，可以輕易從高空斜向俯衝入海，獵捕水中魚蝦等小型生物。

動保處表示，經動保員提供清潔飲水及鮮魚大餐，並安置於運輸籠內充份休息恢復體力，牠近期已野放返回大自然。