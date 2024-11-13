快訊

國合會援外農場種大麻？ 藍委憂援助款遭濫用難監督

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

白腹鰹鳥颱風落難國小操場 新北動保處救援野放

中央社／ 新北13日電

日前颱風來襲，新北市石門國小操場出現外形可愛的鳥，牠在風雨中呆立操場，動保處獲報到場救援發現是一隻白腹鰹鳥，初步檢視應是饑餓導致無力飛翔，帶回照顧後已於日前野放。

新北市動保處今天發布新聞稿表示，颱風「山陀兒」日前來襲，接獲石門國小老師通報，學校操場草坪上出現1隻有蹼鳥類，全身濕透，獨自站立隨著風雨中搖晃，看起來十分瘦弱，需要緊急救援。

動保處指出，動保員當天趕抵石門國小，現場確認為白腹鰹鳥，牠的嘴喙為乳白色，習性溫和不具攻擊性，救援時的呆萌模樣十分令人討喜。

動保處表示，強烈外圍環流導致很多鳥類無法正常飛行及覓食，白腹鰹鳥被帶回新北市三芝區公立動物之家，經獸醫師謝弘斌檢查並未發現外傷，研判牠是因數日未進食，饑餓導致無力飛翔。

謝弘斌指出，白腹鰹鳥主要棲地分布於熱帶及亞熱帶海洋，成鳥除腹部及翼下為白色之外，全身大致為暗褐色，以魚蝦類為主食的遠洋性海鳥。白腹鰹鳥捕獵時，善於利用本身流線型身軀及狹長有力翅膀、尾部，可以輕易從高空斜向俯衝入海，獵捕水中魚蝦等小型生物。

動保處表示，經動保員提供清潔飲水及鮮魚大餐，並安置於運輸籠內充份休息恢復體力，牠近期已野放返回大自然。

獸醫師 石門

延伸閱讀

天兔暴風圈將掃3縣市 蘭嶼遭颱風核心侵襲、風雨最猛烈

康芮不是最晚、它是全台連休第一颱！盤點史上侵台「10個颱風之最」

天兔颱風最新路徑曝 賈新興估明晨4時海警、明晚8時陸警

回顧去年台灣氣象史第6暖、春雨明顯偏少 有4個侵台颱

相關新聞

環南市場改建未啟用先漏水 議員轟：大巨蛋「市場版」

台北市的市場改建被台北市前市長長柯文哲列為任內重要政績，但議員洪婉臻指出，環南二期市場工程，尚未啟用就已出現嚴重漏水情形...

凌晨四點還在嗨…圓山花博成「台版蘭桂坊」 產發局出手了

台北市圓山花博園區的MAJI MAJI集食行樂，近年成為年輕民眾夜晚聚會場所，周遭鄰里抗議店家音樂聲過大、難以約束顧客，...

台中違建比拆的多 吳佩芸：比照北市建立違建查報系統

台中議員吳佩芸今質詢指出，市長盧秀燕上任以來，違章數達新高峰，列管10萬戶新舊違建，要求中市府比照北市建立違章建築查報系...

北市「酷AI」系統升級推6大新功能 能批改手寫教師省時有感

AI科技時代來臨，台北市去年針對學生酷課雲系統再升級，結合生成式AI推出「酷AI系統」讓學生自主學習及老師教學及改作業更...

回響／氧氣製造機輔具缺口 新北埔墘福德宮捎來及時雨

本報日前報導新北輔具中心仍有氧氣製造機缺口，板橋埔墘福德宮主委廖榮清看到後，結合廟方資源，今天捐110部、總價值約400...

新北中和高中陸橋功成身退 將設「橋誌」永存歷史記憶

天橋存廢議題近期持續引發討論，新北持續力推「減法工程」，位於中和高中前的陸橋近日完成拆除，天際線豁然開朗，全市剩下98座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。