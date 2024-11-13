北市「酷AI」系統升級推6大新功能 能批改手寫教師省時有感

AI科技時代來臨，台北市去年針對學生酷課雲系統再升級，結合生成式AI推出「酷AI系統」讓學生自主學習及老師教學及改作業更加便利，吸引超過27萬人次使用，北市教育局今年引入全新AI系統，新增6大功能，包含協助老師手寫批閱、考試出題校題等。現場體驗老師也分享，有AI幫助後也省下更多時間。

教育局從去年發布「台北酷課雲－酷AI學習系統」，推出「3+2」功能包含幫助學生學習「學習小幫手」、「口說練習」、「學習加油站」及2項「輔助出題」及「輔助作文批閱」功能，吸引超過27萬人次使用。

教育局今年針對系統優化推出6大新功能，「GPT-4o小幫手」、「英語聽說讀寫」、「AI輔助手寫批閱」、「AI生成對抗出題」、「市本及校本課程包」和「獎勵機制」除讓學生有更多自主學習功能，手寫批閱、考試出題更有助於減輕老師的負擔。

副市長林奕華今出席啟用活動表示，北市酷課雲系統從她在擔任教育局長時不斷精進進步，到今天酷AI多項功能幫助學生自主學習更加便利，而新創的其中AI生成對抗出題、手寫批閱，讓老師更有效率處理工作，至今已舉辦240場研習活動、培訓超過7千名教師。

資訊教育科長卓育欣表示，有教師有反可以維持讓學生手寫，在批閱上新增「AI圖像辨識（OCR）」功能，讓學生可以選擇「紙本書寫」、「拍照上傳」、「直接輸入文字」或「手寫文章後上傳」等多元方式練習。老師在命題上，針對速度、品質、學生學習現況等需求，新增「AI生成對抗網路（GAN）」功能，讓教師透過AI，依據難易度、題型、關鍵字、試題類型、課程目標、知識節點及測驗目的進行兩個生成引擎對抗出題，除了降低教師教學負擔。

教育局提到，此次「AI學習小幫手」導入最新GPT-4o，以對話式引導學生進行中英對話，更提供拍照辨識功能，解決學生學習問題，而本次新功能亮點「市、校、班課程包」中，提出「三語學習」課程活動，讓學生可以使用日常英語學習程式語言（Coding），搭配酷課APP獎勵機制，增加學生學習興趣。