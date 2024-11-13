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回響／氧氣製造機輔具缺口 新北埔墘福德宮捎來及時雨

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
板橋埔墘福德宮主委廖榮清（左）今代表捐贈110部氧氣製造機，充實新北市輔具中心資源，讓有需要的家庭不必漫長等待。記者王慧瑛／攝影
板橋埔墘福德宮主委廖榮清（左）今代表捐贈110部氧氣製造機，充實新北市輔具中心資源，讓有需要的家庭不必漫長等待。記者王慧瑛／攝影

本報日前報導新北輔具中心仍有氧氣製造機缺口，板橋埔墘福德宮主委廖榮清看到後，結合廟方資源，今天捐110部、總價值約400萬氧氣製造機，讓有需要的家庭不必再苦等。

埔墘福德宮有200年歷史，熱中社會公益，廖榮清是板橋子弟，曾任國大代表，及台北縣時期副秘書長、新北市前農業局長，對新北市政府有很深情感，他說，再踏進市府就像回娘家，非常親切。

廖榮清現職另一身分是台北畜產運銷公司董事長，新北市長侯友宜今迎接廖一行人時，聊起他念警大時期當伙委往事，侯說，他當時常去台北環南市場採購食材，對環南市場熟門熟路，辦伙過程，因為想讓同學吃到煎蛋，曾和另外3名同學連夜在警大廚房做出2000份煎蛋，這段經歷讓他念念不忘。

廖聽到侯談起這段往事，直說「市長從學生時代就很照顧每個人啊！」廖和侯友宜同年齡，閒話家常展現好交情。

新北輔具資源中心主任楊忠一說，曾有100人等候要借氧氣製造機，常態至少30人在等待，獲贈這110部氧氣製造機就像及時雨，至少滿足半年需求缺口，目前還有不足的是輪椅、助步器等輔具。

楊忠一表示，符合身心障礙、長照資格對象可申請輔具補助，氧氣製造機等呼吸類器材卻未納入長照給付基準表，有需要的家庭只能自費買或向輔具中心借二手器材。曾有100人等候要借氧氣製造機，常態至少30人等待，曾向衛福部建議應放寬標準，將呼吸類等器材納入長照給付範圍，但中央遲遲沒放寬。

侯友宜說，新北有76萬名老人，老年人口持續成長，身障有18萬2472人，都是輔具的需求族群，每年申請輔具補助達2萬915人，補助金額達2億2000萬元。輔具中心集結社會大眾的愛，透過資源循環，讓有需要的人得到照顧。

埔墘福德宮捐贈的愛心輔具立即會透過二手輔具系統，免費交到有需要的家庭手上。楊也說，新北市輔具資源中心是全國唯一公辦公營的輔具中心，今年截至113年8月已媒合超過1萬1千件輔具，氧氣製造機每月約可媒合67部、氣墊床每月約可媒合158床、輪椅每月約媒合278部。

板橋埔墘福德宮主委廖榮清（左）今代表捐贈110部氧氣製造機，充實新北市輔具中心資源，讓有需要的家庭不必漫長等待。記者王慧瑛／攝影
板橋埔墘福德宮主委廖榮清（左）今代表捐贈110部氧氣製造機，充實新北市輔具中心資源，讓有需要的家庭不必漫長等待。記者王慧瑛／攝影
板橋埔墘福德宮主委廖榮清（左三）今代表捐贈110部氧氣製造機，充實新北市輔具中心資源，讓有需要的家庭不必漫長等待。記者王慧瑛／攝影
板橋埔墘福德宮主委廖榮清（左三）今代表捐贈110部氧氣製造機，充實新北市輔具中心資源，讓有需要的家庭不必漫長等待。記者王慧瑛／攝影
板橋埔墘福德宮主委廖榮清（左二）今代表捐贈110部氧氣製造機，充實新北市輔具中心資源，讓有需要的家庭不必漫長等待。記者王慧瑛／攝影
板橋埔墘福德宮主委廖榮清（左二）今代表捐贈110部氧氣製造機，充實新北市輔具中心資源，讓有需要的家庭不必漫長等待。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜今迎接廖榮清一行人時，聊起他念警大時期當伙委往事。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜今迎接廖榮清一行人時，聊起他念警大時期當伙委往事。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜（左一）今迎接埔墘福德宮廟方幹部一行人，聊起他念警大時期當伙委往事。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜（左一）今迎接埔墘福德宮廟方幹部一行人，聊起他念警大時期當伙委往事。記者王慧瑛／攝影
埔墘福德宮主委廖榮清（左）和新北市長侯友宜同年齡，閒話家常展現好交情。記者王慧瑛／攝影
埔墘福德宮主委廖榮清（左）和新北市長侯友宜同年齡，閒話家常展現好交情。記者王慧瑛／攝影
埔墘福德宮主委廖榮清（左）和新北市長侯友宜同年齡，閒話家常展現好交情。記者王慧瑛／攝影
埔墘福德宮主委廖榮清（左）和新北市長侯友宜同年齡，閒話家常展現好交情。記者王慧瑛／攝影

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