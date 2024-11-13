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新北中和高中陸橋功成身退 將設「橋誌」永存歷史記憶

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
陸橋拆除後也會在陸橋原址處設置QR Code地磚，市民可到現場用手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，歷史記憶永存。圖／取自新北工務局官網
陸橋拆除後也會在陸橋原址處設置QR Code地磚，市民可到現場用手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，歷史記憶永存。圖／取自新北工務局官網

天橋存廢議題近期持續引發討論，新北持續力推「減法工程」，位於中和高中前的陸橋近日完成拆除，天際線豁然開朗，全市剩下98座人行陸橋。新北工務局表示，未來持續評估陸橋使用率，以提升市容景觀。

工務局說明，中和高中陸橋已從10月21日起分5個階段拆除，並於近日完工，民眾行經中和連城路、土城金城路時應該能發現天際線豁然開朗，現人本思考下，老舊陸橋正式功成身退可增添更多人行空間，街景豁然開朗也呈現城市嶄新風貌。

工務局指出表示，陸橋要拆除都會依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由在地區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表和里長在拆除前進行會勘並取得共識，並試辦一個月封閉改變民眾通行習慣，在無反對意見後才拆除，中和高中陸橋也經過這些程序，正式功成身退。

工務局長馮兆麟指出，中和高中陸橋是新北市升格以來拆除的第56座人行陸橋，拆完後全市將剩下98座人行陸橋，市府將持續評估使用率低的陸橋是否拆除，以提升市容景觀，陸橋拆除後也會在陸橋原址處設置QR Code地磚，市民可到現場用手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體消失，但陸橋與人們之間的記憶和情感仍可永久留存。

新北市中和區的中和高中前的陸橋近日完成拆除，陸橋拆除後也會在陸橋原址處設置QR Code地磚，讓民眾回憶過往記憶。圖／新北工務局提供
新北市中和區的中和高中前的陸橋近日完成拆除，陸橋拆除後也會在陸橋原址處設置QR Code地磚，讓民眾回憶過往記憶。圖／新北工務局提供
新北市中和區的中和高中前的陸橋近日完成拆除，天際線豁然開朗，全市剩下98座人行陸橋。圖／新北工務局提供
新北市中和區的中和高中前的陸橋近日完成拆除，天際線豁然開朗，全市剩下98座人行陸橋。圖／新北工務局提供

中和

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