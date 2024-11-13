新北中和高中陸橋功成身退 將設「橋誌」永存歷史記憶

天橋存廢議題近期持續引發討論，新北持續力推「減法工程」，位於中和高中前的陸橋近日完成拆除，天際線豁然開朗，全市剩下98座人行陸橋。新北工務局表示，未來持續評估陸橋使用率，以提升市容景觀。

工務局說明，中和高中陸橋已從10月21日起分5個階段拆除，並於近日完工，民眾行經中和連城路、土城金城路時應該能發現天際線豁然開朗，現人本思考下，老舊陸橋正式功成身退可增添更多人行空間，街景豁然開朗也呈現城市嶄新風貌。

工務局指出表示，陸橋要拆除都會依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由在地區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表和里長在拆除前進行會勘並取得共識，並試辦一個月封閉改變民眾通行習慣，在無反對意見後才拆除，中和高中陸橋也經過這些程序，正式功成身退。