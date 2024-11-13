安坑輕軌K8站J單元徵收公告 地主留意若不申領只能領現

新北市地政局今公告新店安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收案，徵收作業包含申請發給抵價地、發放補償費或救濟金、申請建物自動搬遷獎勵金等事項，地主須於12月13日前申領抵價地，若逾期維持現金補償。議員黃心華表示周邊老舊社區眾多，停車等公益設施不足，盼透過此次區段徵收補足在地居民公共設施需求。

捷運安坑輕軌K8站J單元區段徵收，為配合捷運通勤及旅次，規劃交通系統並劃設停車場用地，提供捷運場站轉乘需求，以大眾運輸導向都市空間規劃，區內公園提供民眾休憩外，並結合滯洪功能。範圍東至新北環河快速道路、西至安和路三段，南至安和路9巷附近、北臨新和街32巷底。面積約1.50公頃。

地政局表示，今起公告新店安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收，徵收公告、地籍圖及補償清冊，將陳列於新北市政府地政局、新店區公所及新店地政事務所，民眾可自行前往閱覽，新北市府亦以雙掛號方式寄發通知給相關權利人。

土地所有權人如欲選擇申領抵價地，應於公告期間內檢具抵價地申請書及相關證明文件，以掛號郵寄或現場洽辦方式提出申請，亦可就近至新店地政事務所送件，。未於今年12月13日前申請者，則維持領取現金補償，請特別留意。

議員黃心華表示，J單元周邊是開發很久的老社區，居民面臨停車空間不足、里民活動空間不足等狀況，需要公共設施的投入，希望透過此次區段徵收補足里民多元活動、公益空間等設施。

地政局指出，12月24日至2辦理補償費、救濟金發價作業，未領取的補償費將依法存入保管專戶，逾15年未領取將依法歸屬國庫。本案自動搬遷期程將自2025年3月3日起受理區段徵收範圍內的建物自動搬遷書面申請，期限至同年4月30日。

新北市議員陳乃瑜表示，該區段徵收案未來將規畫停車場用地和公園綠地，針對停車場用地部分，希望市府能妥善規畫出更多的停車空間，舒緩周遭停車位嚴重不足現狀。針對公園設置部分，期盼市府能夠打造高共融性的公園，針對公園設計也能舉辦公聽會納入周遭居民意見，讓相關建設案更符合市民生活需求。