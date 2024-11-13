環南市場改建未啟用先漏水 議員轟：大巨蛋「市場版」

台北市的市場改建被台北市前市長長柯文哲列為任內重要政績，但議員洪婉臻指出，環南二期市場工程，尚未啟用就已出現嚴重漏水情形，形同「大巨蛋市場版」另外，搭電扶梯要去2樓的飲食雜貨區居然要先與車爭道，以及攤商不斷陳情攤位大小落差很大，花近百億改建的市場問題一堆。北市市場處指出，現正辦理部分驗收，將改善缺失。

洪婉臻說，環南改建已歷時25年，前後多達6次契約變更，變更項目高達2859項，預算從原本的發包金額55億到現在已經加到快百億。她接獲大量攤商陳情，環南市場二期工程不但在動線規畫有缺失，電扶梯設計更是危及民眾採買安全。

她說，另外在攤位抽籤問題上，每個攤商抽籤時看到攤位面積圖示大小都一樣，結果抽完籤，開放去現場看時，才發現攤位被畫的大小不一，同樣是攤位，面積竟然可以相差1.6倍之多，許多攤商連基本的冷凍設備都無法放置，生計大受影響。有攤商質疑是黑箱作業。

洪婉臻指出，她要求環南市場改建工程應成立獨立調查小組全面檢視，積極徹查改建工程所有疑點，並主動送政風調查，以釐清是否有人為疏失。另針對市場改建缺失要求產發局與市場處提出具體改善方案，確保攤商與消費者權益。

針對攤位大小不一問題，市場處表示，主要因為樑柱及公設等設計配置，故每攤大小不盡相同，目前市場處針對攤位大小已辦理4場協調會，大多攤商仍無意願攤位重新劃線；若攤商因攤位過小影響營業，市場處將採開放同業種換攤及空攤供攤商申請換攤方式協助解決，後續市場處也將持續尋找其他空間，協助滿足小攤位攤商使用需求。

市場處表示，至於環南自動走道人車動線交織問題，經建築師事務所評估，市場處將加強警示標誌、管理車流及動線，以維通行安全。至於漏水問題，二期工程現正辦理部分驗收流程中，施工單位將針對所有漏水缺失全面檢視及改善，以維攤商營業環境。

市場處表示，環南市場改建一期工程已於109年完工，二期工程今年5月竣工，正辦理查驗工作，相關缺失改善及攤商意見，正由市場處及代辦機關水利處改善優化中，以符合攤商營業需求。至113年11月12日止，環南市場二期已點交97％，預計11月底前完成點交工作，明年元宵節2月13日至17日過後，搬遷進駐試營運。