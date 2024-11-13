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齊天大聖孫悟空聖誕 新北贈「法力無邊」匾額

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
烏來區九玄聖宮建宮於民國82年，是全台少數主祀大聖爺的寺廟，宮內不僅供奉齊天大聖、也有三田都千歲、田都元帥等諸佛菩薩。圖／新北民政局提供
烏來區九玄聖宮建宮於民國82年，是全台少數主祀大聖爺的寺廟，宮內不僅供奉齊天大聖、也有三田都千歲、田都元帥等諸佛菩薩。圖／新北民政局提供

農曆10月12日是齊天大聖孫悟空聖誕，新北民政局長林耀長昨代表市長侯友宜前往烏來區九玄聖宮參拜祈福，並致贈匾額「法力無邊」予廟方，代表大聖爺神威顯赫、庇佑四方，並感謝九玄聖宮的長期慈善付出。

林耀長說，烏來區九玄聖宮建宮於民國82年，是全台少數主祀大聖爺的寺廟，宮內不僅供奉齊天大聖、也有三田都千歲、田都元帥等諸佛菩薩。今年為慶祝齊天大聖聖誕，於國曆113年10月28日至11月3日舉辦為期7天祈福法會，並將物資贈予低收入戶、教養院等弱勢團體，平時也贊助地方中小學獎助學金、社團活動經費，從事公益慈善不遺餘力。

九玄聖宮主委陳貴良分享，九玄聖宮建廟初期，在夢境中接受到大聖爺指示，引導至群山環拱的烏來風景區附近，該處景色如同花果山，於是擇清淨處落腳。主委也指出，齊天大聖是小孩的守護神之一，小孩愛哭、受驚，都可以請求大聖爺幫忙，讓小孩好育飼，平安成長。

民政局補充，「齊天大聖」原型可能來自閩越地區對猴神的崇拜，在民間信仰中有著強大的保護力量，人們認為當遇到沖煞、卡到陰等災厄時，可以請大聖爺協助收驚，特別是對孩子的庇佑。此外，在工作上若犯小人、不順，也可請大聖爺協助排除萬難。而新北市在貢寮大聖爺廟、中和慈惠堂與瑞芳青雲殿也有副祀大聖爺，民眾可前往參拜。

民政局長林耀長代表新北市府致贈匾額「法力無邊」予廟方，代表大聖爺神威顯赫、庇佑四方，並感謝九玄聖宮的長期慈善付出。圖／新北民政局提供
民政局長林耀長代表新北市府致贈匾額「法力無邊」予廟方，代表大聖爺神威顯赫、庇佑四方，並感謝九玄聖宮的長期慈善付出。圖／新北民政局提供
為慶祝建宮32週年及齊天大聖聖誕，廟方特別張燈結綵相當喜氣。該廟位於群山環拱的烏來風景區附近，環境清幽。圖／新北民政局提供
為慶祝建宮32週年及齊天大聖聖誕，廟方特別張燈結綵相當喜氣。該廟位於群山環拱的烏來風景區附近，環境清幽。圖／新北民政局提供
農曆10月12日是齊天大聖孫悟空聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜前往烏來區九玄聖宮參拜祈福。圖／新北民政局提供
農曆10月12日是齊天大聖孫悟空聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜前往烏來區九玄聖宮參拜祈福。圖／新北民政局提供

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