噩夢來了！新北耶誕城15日登場 交通疏導措施看這裡

2024新北歡樂耶誕城將於後天（15日）登場，今年特別打造8層樓高的LED城堡主秀，並串聯市民廣場、站前廣場、萬坪公園、環狀線南廣場和府中廣場等廊帶設置魔幻裝置。新北警將於會場周邊幹道，實施彈性交通疏導及管制，維護交通順暢與安全。

今年的新北歡樂耶誕城自11月15日開城，至明年1月1日止持續歡樂48天，新北警呼籲民眾結合TPASS都會通優惠專案，搭乘大眾運輸工具前往會場，為因應活動期間進(散)場人車潮，避免排隊等候進場車輛占用道路。