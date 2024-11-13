聽新聞
0:00 / 0:00
噩夢來了！新北耶誕城15日登場 交通疏導措施看這裡
2024新北歡樂耶誕城將於後天（15日）登場，今年特別打造8層樓高的LED城堡主秀，並串聯市民廣場、站前廣場、萬坪公園、環狀線南廣場和府中廣場等廊帶設置魔幻裝置。新北警將於會場周邊幹道，實施彈性交通疏導及管制，維護交通順暢與安全。
今年的新北歡樂耶誕城自11月15日開城，至明年1月1日止持續歡樂48天，新北警呼籲民眾結合TPASS都會通優惠專案，搭乘大眾運輸工具前往會場，為因應活動期間進(散)場人車潮，避免排隊等候進場車輛占用道路。
新北警每天將規劃警力於板橋區縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路、府中路及民權路等會場周邊幹道，實施彈性交通疏導及管制，並視現場交通狀況及人潮擴大疏導管制範圍。另周邊停車場滿場時，將於主要路口及路段放置活動式告示牌或手持牌面，提醒用路人儘早改道，勿任意違規停車，呼籲民眾遵從各路口警員及義交之指揮疏導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言