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噩夢來了！新北耶誕城15日登場 交通疏導措施看這裡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北警將於會場周邊道路實施交通疏導。記者黃子騰／翻攝
新北警將於會場周邊道路實施交通疏導。記者黃子騰／翻攝

2024新北歡樂耶誕城將於後天（15日）登場，今年特別打造8層樓高的LED城堡主秀，並串聯市民廣場、站前廣場、萬坪公園、環狀線南廣場和府中廣場等廊帶設置魔幻裝置。新北警將於會場周邊幹道，實施彈性交通疏導及管制，維護交通順暢與安全。

今年的新北歡樂耶誕城自11月15日開城，至明年1月1日止持續歡樂48天，新北警呼籲民眾結合TPASS都會通優惠專案，搭乘大眾運輸工具前往會場，為因應活動期間進(散)場人車潮，避免排隊等候進場車輛占用道路。

新北警每天將規劃警力於板橋區縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路、府中路及民權路等會場周邊幹道，實施彈性交通疏導及管制，並視現場交通狀況及人潮擴大疏導管制範圍。另周邊停車場滿場時，將於主要路口及路段放置活動式告示牌或手持牌面，提醒用路人儘早改道，勿任意違規停車，呼籲民眾遵從各路口警員及義交之指揮疏導。

新北警呼籲民眾踴躍使用大眾運輸工具。記者黃子騰／翻攝
新北警呼籲民眾踴躍使用大眾運輸工具。記者黃子騰／翻攝

大眾運輸 新北 歡樂耶誕城

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