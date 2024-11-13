凌晨四點還在嗨…圓山花博成「台版蘭桂坊」 產發局出手了

台北市圓山花博園區的MAJI MAJI集食行樂，近年成為年輕民眾夜晚聚會場所，周遭鄰里抗議店家音樂聲過大、難以約束顧客，近兩年1999接獲陳情超過200件，議員籲，市府設法建立溝通平台，取得里民及夜經濟的平衡。產發局指出，已要求廠商加派人員管理，市府將於12月6日將重新議約。

MAJI市集以異國餐酒館、音樂聞名，深受許多年輕人及外國人青睞，近年來客數增加，儼然成為「台版蘭桂坊」，但有民眾投訴「凌晨4點還在嗨」、「變大型夜店」，影響周邊鄰里的安寧，甚至衍伸公園內環境髒亂等問題。

北市議員林亮君表示，圓山花博內的會展用地被歸類於商業區，管理單位為會展基金會，並與MAJI集食行樂廠商簽約，當中明文規範招商店家只能營業到晚上10點，但是多年來未嚴格履約，行政上確實有所疏失。

而站在商圈角度，林亮君說，一個產業或者商圈能夠萌芽、興起對台北市都是很好的事情，但是產業蓬勃之餘也帶給周遭外部效果，市府應該積極介入，要求業者自律的同時，也和鄰里間溝通，不能放任當地矛盾衝突擴增。

產發局長陳俊安回應，12月6日將與MAJI集食行樂廠商重新議約，目前已積極要求業者自主管制噪音、髒亂與菸害，這段時間觀察，業者有做到環境整潔。

另外，陳俊安也說，已要求業者於周五、周六人潮較多的營業日架設圍籬，更要求業者增加專業安管人員至16位，若這段時間的管理成效有符合市府標準，未來才有可能在新約中針對營業時間做彈性調整。