北捷砍人案4人見義勇為 侯贈奪刀勇警終身免費搭新北捷

捷運板南線日前發生持刀傷人案，當下有4位見義勇為乘客，合力制伏持刀攻擊的王女。新北市長侯友宜今在市政會議前表揚4人及2位警員，感謝他們第一時間發揮見義勇為、壓制歹徒，展現正義感、社會責任感，並頒發環狀線、淡海及安坑輕軌的終生、10年及4年免費搭乘票證。

新北市市長侯友宜今說，北捷上周五發生持刀傷人事件，有4人第一時間發揮見義勇為，在被害者有生命危險之虞，發揮團隊合作，壓制歹徒阻止悲劇發生，因此今日在市政會議表揚4位市民及即時趕到的2名員警。

為感謝4位民眾見義勇為，新北捷運公司致贈終生、十年及4年免費票證，可搭乘環狀線、淡海及安坑輕軌。其中現職警務人員薛姓男子，成功將犯罪嫌疑人美工刀奪下，獲贈終身免費票證，其餘幫助壓制的簡姓、黎姓及李姓男子分別獲贈10至4年免費票證，而受傷的成功高中學生則獲贈10年免費票證。