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汐止遠雄廣場推秋趣和風祭 拱北殿楓葉美景供拍照打卡
新北市汐止iFG遠雄廣場推出「秋趣和風祭」，營造日式風情。11月30日前的周六、日下午1時至5時購物滿500元，即可租借浴衣及道具拍照；自備浴衣或道具者，贈送100元美食金。單筆消費滿2000元，還有機會抽中住宿券或美人湯屋泡湯券。
遠雄廣場也結合汐止拱北殿行銷，在1樓創意廊道設置拱北殿絕美楓葉景特別展，成為秋日打卡熱點。消費滿額除可租借浴衣及道具拍照，還能獲贈拱北殿平安符。
遠雄廣場表示，秋趣和風祭活動提供溫泉住宿券抽獎，即日起至11月30日，在商場當日單筆消費滿2000元，有機會抽中知本金聯世紀酒店豪華套房平日住宿券，或是美人湯屋泡湯券，總價值達6萬元。
日本浴衣體驗資格是即日起至11月30日，每周六、日下午1時至5時，當日購物滿500元，即可租借浴衣及道具，體驗日本風情，並獲贈拱北殿平安符吊飾1份。自備浴衣或道具的人，還可額外獲贈100元美食金。
活動期間的11月23日，遠雄廣場將在1樓戶外廣場舉辦「好日公益胖卡市集」，供應豐富的胖卡餐車美食。當日下午2時、2時30分在1樓藝想花園，還有基隆中正國小太鼓隊帶來精彩的日本傳統太鼓表演。下午3時至4時安排充滿日式祭典氛圍的套圈圈遊戲，適合親子共樂，增添活動趣味。
遠雄廣場表示，今年11月B1美食街也有全新櫃位開幕，包括日式拉麵店「男子漢拉麵」日前已開幕，人氣炸雞品牌「繼光香香雞」也已進駐，民眾參與和風祭時，也可到美食街品嘗濃郁醇香的拉麵，酥脆多汁的經典炸雞等美味料理。
11月30日在遠雄廣場3樓共學教室有「和風摺紙裝飾DIY」活動，由老師帶領民眾用各種不同的色紙，摺出可愛的富士山還有不倒翁，再發揮創意畫出符合的背景圖案後裱框，帶回家裡當做裝飾品。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。
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