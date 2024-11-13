翡翠水庫發電只能打8折賣？ 議員批台電漲價變相賺更多

翡翠水庫年均發電2.2億度，卻不被認為是綠電，依電業法只能賣給台電，議員發現每當台電漲價，台電向台北翡翠水庫管理局購電價格卻是打8折，雙方前年營收價差1100萬元、去年更達1900萬元，批每次漲價等於台電變相賺更多。翡管局說，根本解決方式是修法，立院已在審議。

翡翠水庫設有一座裝置容量7萬瓩的翡翠水力發電廠，於水庫供應下游大台北地區自來水需求時附帶水力發電，每年平均發電量約2.2億度，約可供應6.3萬戶家庭1年用電量。議員詹為元發現，翡管局與台電簽訂合約，當台電調整電價時，翡管局賣給台電的售價雖跟著調整，卻僅是台電每次調幅的80%。

他指出，近3年台電調整4次電價，他舉例民間電費平均每度2.6元，台電前年7月調整電價漲8.4%是2.82元，翡管局賣給台電打8折只漲6.72%為2.77元，每度價差漸漸被拉開，今年10月台電已漲到3.9元，翡管局則是3.6元，兩者漲幅差2.5%。

詹為元換算發電量，翡管局前年售電收入約6.19億元、台電對外可賣得6.3億元，價差1100萬元；去年台電再漲價，雙方營收已差距1900萬元，更不用提綠能躉售修法前後的價差1.5億元。他直呼北市府每年少賺錢去支持台電，每次漲價等於台電變相賺更多，對台北市民非常不公平，一般民眾繳電費給台電沒打折，翡管局賣給台電卻打折，有強烈剝奪感。

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫營運37年，雖然每5年議約1次，但是延續最初期的母約規定，也坦言給台電的售價確實不合理。

林裕益說，去年向市長蔣萬安專案報告，將朝兩個面向處理，一是契約協調，但議約是柔性，且電業法、再生能源發展條例都是傾向保護台電，今年底將再議約，目前台電態度還是維持不變，因母約條款指雙方若無取得合宜，即依照原來契約。他承諾繼續與台電溝通。

他指出，二是修法，去年跟台電召開幾次協調會，主張修改契約相關條款、提高售價躉售的匯率，一直以來經濟部與台電還是沒有很正面回應；因此去年起拜託立委協助，共有21人連署提案翡翠水庫能適用再生能源發展條例，今年4月9日立院院會通過，已交付經濟委員會審議。