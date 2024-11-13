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連遇颱風「捕撈期縮短」 萬里蟹量少 議員籲正視
新北萬里蟹正肥美，新北市議員白珮茹質詢指許多漁民反映今年碰上颱風，萬里蟹捕撈作業期縮短，擔心漁業資源枯竭，價格上漲讓饕客很有感，要求漁業單位正視。
新北市漁業處長簡明雄表示，萬里蟹全年能捕捉，秋冬是盛產期，今年10月間多次受颱風外圍環流影響海象不佳，漁民無法出海作業，會注意漁業資源變化。
簡明雄說，新北漁民使用對海洋生態衝擊相對小的「蟹籠誘捕」漁法，推動蟳蟹管制，抓大放小，將體型過小的萬里蟹放回海中，8月至12月繁殖期禁捕、禁售抱卵母蟹。
海洋大學助理教授徐德華說，氣候變遷可能對漁業資源造成衝擊，繁殖期禁捕及禁售抱卵母蟹，是海洋資源永續的重要一步，漁業處人員會到市集、漁船稽查，曾遇海產店業者拿抱卵龍蝦、螃蟹求助，希望等產完下一代再成為人類食物，凸顯台灣海洋觀念的進步。對萬里蟹漲價，他認為除與捕獲量有關，也與物價、人力等成本有關。
萬里蟹產地橫跨北海岸，包括淡水、富基、野柳及龜吼漁港，萬里區漁會指出，10月接連有颱風襲台，捕撈作業受影響。萬里蟹為天然海蟹，供應量受天候影響，今年售價每台斤上升50至100元，依體型規格，近期花蟹每台斤600至1000元，三點蟹450至600元，石蟳400至500元。
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