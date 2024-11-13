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北市留學生貸款將提高 爭取降息

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市在民國100年推出的「青年留學生就學貸款補助」，至今未曾調整過貸款額度。議員認為全球熱門留學國家的學費，每年平均上漲5%到10%，要求北市提高額度。青年局長殷瑋承諾，碩士將從100萬提高到120萬、博士200萬至250萬。

國民黨議員張斯綱昨在議會民政委員會指出，北市現行的留學生貸款制度中，貸款上限為200萬新台幣，但若是現在要到美、英、澳等國家留學時，總費用通常會超過300萬新台幣，且第一年僅可以貸款75萬新台幣，但實際上留學的第一年花費最多，包括學費、住宿和其他初期的開銷。

他舉例，在美國讀大學，學費從50萬台幣起跳，私立大學更高達198萬台幣；生活費每年也要約60萬到100萬新台幣，但北市青年留學生就學貸款補助10幾年未曾調整過貸款額度。

民政委員會召集人曾獻瑩指出，支持市府增加青年留學貸款額度，但提醒如果再加上原來的利息支出預算，總計會有1億7000多萬的支出，但青年局整局預算才5億多，要請青年局想辦法降息。

議員游淑慧指出，留學貸款的利率是2.785，但北市青創貸款的利率是2.275，差了0.5%，兩者利息差滿多，她要求北市府應該兩項一起談，希望富邦銀能給最優惠的利率。

殷瑋表示，今年申貸人數約950人，創近年新高，未來將提高貸款額度，利息部分，辦理追加預算，並與銀行談利率。

北市府 台幣 青年

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