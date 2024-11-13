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悠遊卡興櫃案 藍綠批前朝突襲提案

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

悠遊卡興櫃案各界質疑，時任柯市府秘書長陳志銘昨專案報告指出，興櫃是因主力放在電子支付的籌資。但藍綠議員批時任董事長陳亭如「突襲式提案」，北市秘書長李泰興質疑未按商業慣例提出上市櫃的營運或財務計畫。交委會第一召集人徐弘庭裁示，擇期開秘密會議討論。

悠遊卡公司昨赴議會交通委員會專案報告興櫃決策案，出席報告的陳志銘說，興櫃是籌資管道之一，電子支付上有一定資金需求，籌資管道就像是基礎水管工程，當時認為先行架設，水龍頭可開可不開就交由下屆董事長決策。

民進黨議員林延鳳表示，陳亭如突襲式的向市府提出興櫃計畫，結果柯市府草率同意稱尊重董事會決議。同黨議員顏若芳也質疑，市府直接、間接持股只有38.43％，難道要用情感面來控制？

國民黨議員徐弘庭也問，當初主計處註解此為重大決策不宜馬上動作，是不是知道絕對有問題？公務體系為自保才只好寫下這項註解，「難道這就是柯市府做事的態度嗎？」

李泰興說，本案未按商業慣例提出上市櫃的營運或財務計畫，建議書內容持股比率也有誤導，恐高估市府控制力，且當時提案興櫃時間逼近市長選舉，應等選舉後尊重新市府再提。

陳志銘說，陳亭如是站在公司治理角度提出，市府在事前並不清楚，董事會通過興櫃案，市府作為股東之一，尊重公司治理，當年市長選舉為2022年11月，興櫃案隔年6月啟動，仍有半年時間；且股權和實質控制力不同，例如富邦持股只有20多％，對富邦集團的控制力達百分百。

李泰興反駁，上市公司持股20%能有主導權，主要是因為股權上萬人能夠分散，但是悠遊卡公司只有10幾人，法律面計算確實高估了控制力。

悠遊卡 議員

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