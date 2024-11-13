貨輪擱淺野柳岬 明擬抽油

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸10多天，裝載近290噸油料，各界憂心油料外洩汙染海洋，但1周來抽油作業始終不順。交通部長陳世凱昨實地了解，相關單位預測今早6時海象會稍好，盼能順利放置機具，明天開始抽油，2周內完成。

至於貨輪是否移除，陳世凱說，若情況允許，會用大型拖船拖走，如果無法拖走，就朝就地拆解。

鈺洲啟航上月29日出港後失去動力，最後擱淺野柳岬海岸，油料外洩危機始終無法解決。航港局本月3日原委由海事工程船海歷15號和油駁船抽油，因海象不佳無功而返，10日再洽離岸風電業者東方建設者號支援。

陳世凱昨由航港局長葉協隆等人陪同，前往野柳地質國家公園鈺洲啟航輪擱淺地點，了解抽油準備作業，立委王正旭也到場關切。

陳世凱說，擱淺第一天起，航港局每天想辦法抽油，不巧的是，最近海象非常不好，作業不太容易。據相關單位分析，今早6時海象狀況會稍好，或許可順利把抽油機具放到鈺洲啟航輪上。

如果順利放置機具，並完成重油抽取前置作業，陳世凱說，希望明天開始抽重油，同步再做其他油櫃抽油前置作業；他說，野柳地質公園國外觀光客相當多，不希望擱淺船隻造成二度汙染，抽油是第一要務。

但東方建設者號明天要赴他處，航港局表示，已洽商水晶號支援；水晶號噸位較小，可更靠近鈺輪，如果能定位在距離3到5公尺處，就能順利抽取鈺洲啟航輪油料，注入水晶號儲油設備中。