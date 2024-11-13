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大巨蛋又漏水 12天罰120萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北大巨蛋漏水問題遲未解決，昨雨勢較大又漏水，體育局昨開罰120萬元。 圖／北市體育局提供
台北大巨蛋漏水問題遲未解決，昨雨勢較大又漏水，體育局昨開罰120萬元。 圖／北市體育局提供

世界12強棒球賽今登場，中華隊首戰南韓，但台北大巨蛋昨卻依然漏水，經土木技師會勘確認後，體育局昨表示，將依照契約按日開罰10萬元，並回溯至11月1日起算，共120萬元，直到遠雄完成漏水改善。

遠雄集團公關經理夏至賢表示，大巨蛋將依契約研擬相關處置，在此之前會持續進行屋頂板改善補強作業。

體育局長王泓翔說，大巨蛋去年12月4日「第30屆亞棒錦賽」起出現漏水問題，不同區域發生大小不等漏水，除賽事間多次派員巡查場地、責令遠雄即時補償受影響座位球迷權益，也多次發函要求解決漏水問題，更委託台北市土木技師公會多次現勘，檢視遠雄改善進度、修繕工法，並輔以專業諮詢意見，要求遠雄於承諾今年10月31日前完成大巨蛋漏水修繕。

「逢較大雨勢，就派員巡檢漏水改善情形。」王泓翔指出，昨天發現場館內再出現持續性滲滴水，並形成水灘，經北市土木技師公會現勘確認為漏水，即依契約開罰，除回溯至11月1日起算，共開罰120萬元，並將按日連續計罰，直至遠雄改善。

王泓翔表示，遠雄應改善漏水缺失，並公開說明改善作為，後續將持續督導遠雄完成漏水改善，也將提前於今年底籌組營運績效評估會，明年初展開實地訪查，將歷來漏水缺失、遠雄配合度等問題納入紀錄，若連2年評分低於70分，最重可以解約。

另外，上周議會工務委員會11月5日赴大巨蛋市政考察，現場發現水灘，體育局隔日找土木技師公會勘查，判斷是管線問題而非漏水，已開缺失單要求遠雄改善。

大巨蛋 漏水 體育

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