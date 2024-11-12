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海象差擱淺貨輪遲遲無法抽油 交通部盼14日可執行

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
交通部長陳世凱今在野柳岬表示，希望14日開始抽取擱淺貨輪鈺洲啟航號的油料，至於船體能拖走就拖走，不能拖會就地拆解。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱今在野柳岬表示，希望14日開始抽取擱淺貨輪鈺洲啟航號的油料，至於船體能拖走就拖走，不能拖會就地拆解。記者邱瑞杰／攝影

交通部長陳世凱今到野柳岬，了解貨輪擱淺善後作業，希望14日開始抽取油料。最佳方案是東方建設者號13日將發電機等設備，吊掛上貨輪就能抽油。若失敗，就把發電機等重機具放在水晶號工作船，然後盡量靠近貨輪也能抽油。

中國大陸鈺洲啟航貨輪10月31日凌晨擱淺在野柳岬海岸，船上裝載247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，各界憂心油料外洩汙染海洋。交通部航港局苦思對策，但在東北季風盛行時海象不佳，抽油作業遲無進展。

陳世凱今天下午由航港局長葉協隆等人陪同，前往野柳地質國家公園第3區鈺輪擱地點，聽取葉說明抽油準備作業。航港局預估明天早上6時海象會好一點，再由東方建設者號把抽油機具放到鈺輪上面，接著人員上船進行鑽孔、接管等前置作業，14日開始抽油。

如果東方建設者號明天仍然無法把發電機等設備送上鈺輪，備案是同樣具備感測器，可監測水流、風速、船體姿態，再由電腦控制讓船舶維持定點作業的水晶號，載著發電機等機具，盡量靠近鈺輪提供電力，再由工程人員帶著輕型裝備上鈺輪鑽孔、接管，希望仍在14日開始抽油。

油料抽完之後，貨輪如何處置？陳世凱表示，抽油完之後有兩個可能性，第一是如果能夠拖走的話，希望用大型的拖船，在海象允許的狀況下把鈺輪拖走。如果無法把船拖走的話，大概就會朝就地拆解的方向進行。

交通部長陳世凱（右二）今在野柳岬表示，希望14日開始抽取擱淺貨輪鈺洲啟航號的油料，至於船體能拖走就拖走，不能拖會就地拆解。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱（右二）今在野柳岬表示，希望14日開始抽取擱淺貨輪鈺洲啟航號的油料，至於船體能拖走就拖走，不能拖會就地拆解。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱今在野柳岬表示，希望14日開始抽取擱淺貨輪鈺洲啟航號的油料，至於船體能拖走就拖走，不能拖會就地拆解。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱今在野柳岬表示，希望14日開始抽取擱淺貨輪鈺洲啟航號的油料，至於船體能拖走就拖走，不能拖會就地拆解。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱今在野柳岬表示，希望14日開始抽取擱淺貨輪鈺洲啟航號的油料，至於船體能拖走就拖走，不能拖會就地拆解。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱今在野柳岬表示，希望14日開始抽取擱淺貨輪鈺洲啟航號的油料，至於船體能拖走就拖走，不能拖會就地拆解。記者邱瑞杰／攝影

海象 航港局 陳世凱

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