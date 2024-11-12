新北新月橋震損搶修半年後 11/15午後開放通行
新北市知名景觀橋「新月橋」歷4月3日強震導致吊索異常後，經搶修且即將完成橋梁下方支撐工程，經專業技師檢查確認安全無虞後，將於11月15日中午後開放通行。
新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿指出，新月橋主橋段因花蓮強震導致吊索結構有安全疑慮後封橋，於橋下設置雙排重型支撐，確保橋梁安全才開放通行，後續接著進行吊索修復作業，預計明年農曆春節完成全橋修復。
高灘處表示，新月橋完成部份橋下支撐開放通行後，將隨時監控橋梁狀況，待進入第2階段吊索修復支撐工程，如果風力或大漢溪水位超過安全標準，為維護通行安全，將會採取暫時性封橋管制措施。
高灘處表示，後續吊索修復階段會利用夜間時段封閉橋梁，在影響民眾最小及確保安全條件下施工，施工時間將另行公告，吊索修復期間造成不便仍請見諒。
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