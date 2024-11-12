新北新月橋震損搶修半年後 11/15午後開放通行

汐止保長坑溪步道風景優美，每天都吸引好多人來這裡運動休閒，附近不少老人家會出來走走，散步運動也聚在一起聊聊天，但是步道一直以來都沒有廁所，所以民眾只能來去匆匆無法久留，現在新的無障礙廁所終於完成，只等待驗收完成通過後，就可以正式開放讓民眾使用。

2024-11-12 18:58