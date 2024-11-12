颱風吹倒農作物 中央補助新北4區竹筍、茭白筍

康芮颱風日前撲台，農業部11日公告深坑、三芝、石門及淡水區，辦理竹筍、茭白筍及農業設施現金補助。農業局提醒從即日起至11月25日前，可到所在地區公所申請。

三芝農會說，茭白筍產季初期碰上山陀兒颱風大雨襲擊，產區遭大量沙土給埋沒，隨後又碰上康芮颱風強風，茭白筍一片倒，原本11月中產季才結束，現在已提前結束。

農業部11日公告深坑、三芝、石門及淡水區，辦理竹筍、茭白筍及農業設施現金補助，深坑區補助竹筍，每公頃4萬1000元、三芝、石門區補助茭白筍，每公頃5萬1000元；塑膠布溫網室塑膠布每0.1公頃補助1萬5000元、塑膠布溫網室整體結構損壞則每0.1公頃補助5萬元。

農業局指出，康芮颱風來襲，市府啟動颱風應變機制，與各公所追蹤農作物生長狀況，積極向中央爭取農作物現金救助，農業部11日公告淡水、深坑、三芝、石門區為辦理農業天然災害現金救助地區，受損項目包含竹筍、塑膠布溫網室、茭白筍，提醒農友即日起至11月25日前，可到所在地區公所申請，其他作物及區域持續與改良場、農糧署勘查，爭取公告救助。