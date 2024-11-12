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台北大巨蛋漏水遲未改善完成 體育局今祭出120萬元罰單

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋漏水問題遲未解決，遠雄日前承諾10月底前完成改善，不過今天雨勢較大，場館內再次出現漏水狀況，體育局依契約開罰120萬元。圖／北市體育局提供
台北大巨蛋漏水問題遲未解決，遠雄日前承諾10月底前完成改善，不過今天雨勢較大，場館內再次出現漏水狀況，體育局依契約開罰120萬元。圖／北市體育局提供

台北大巨蛋漏水問題遲未解決，遠雄日前承諾10月底前完成改善，不過今天雨勢較大，場館內再次出現漏水狀況，經過土木技師會勘，確認為漏水造成，體育局表示，將依照契約每日處以10萬元，並回溯至11月1日起算，共開罰120萬，後續若有發生漏水情況將按日連續計罰，直至遠雄完成漏水改善。

王泓翔說，大巨蛋於去年12月4日「第30屆亞棒錦賽」起出現漏水問題，不同區域發生大小不等漏水情事，除於賽事間多次派員巡查場地、責令遠雄即時補償受影響座位球迷權益，多次發函要求解決漏水問題，更委託第三方公正專業單位台北市土木技師公會多次現勘，檢視遠雄改善進度、修繕工法並輔以專業諮詢意見後，准予遠雄於其承諾期限10月31日前完成大巨蛋場館漏水修繕。

王泓翔指出，10月31日期限過後，體育局逢較大雨勢時持續派員前往大巨蛋巡檢漏水改善情形，今發現場館內部再出現持續性滲滴水並形成水灘，後經台北市土木技師公會現勘確認為漏水造成，依契約開罰，每日處以10萬元並回溯至11月1日起算，即起對遠雄開罰120萬元，並將按日連續計罰，直至遠雄完成漏水改善。

王泓翔說，遠雄應改善漏水缺失，並公開說明改善作為，必基於「促參法」及契約基礎上依法行政，保障場館安全、設施完善、合理運作立場不變，過去已督導遠雄完成椅套裝設、加強逃生及動線指示、說明看台搖晃安全問題等，後續將持續督導遠雄完成漏水改善外，更提前於今年底籌組營運績效評估會，於明年初展開實地訪查，將歷來漏水缺失、遠雄配合度等問題納入記錄，若連續兩年評分低於70分，最重可解約。

此外，上周議會工務委員會於11月5日於大巨蛋市政考察，現場發現水灘情事，體育局隔日業也找土木技師公會現勘後，判斷應為管線問題而非漏水造成，已開立缺失單要求遠雄改善。

遠雄集團公關經理夏至賢表示，針對裁罰，台北大巨蛋將依契約研擬相關處置，在此之前，會持續進行屋頂板改善補強作業。

台北大巨蛋漏水問題遲未解決，遠雄日前承諾10月底前完成改善，不過今天雨勢較大，場館內再次出現漏水狀況，體育局依契約開罰120萬元。圖／北市體育局提供
台北大巨蛋漏水問題遲未解決，遠雄日前承諾10月底前完成改善，不過今天雨勢較大，場館內再次出現漏水狀況，體育局依契約開罰120萬元。圖／北市體育局提供

大巨蛋 漏水 體育

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