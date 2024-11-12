野柳岬擱淺貨輪抽油後...能拖走就拖走 不能拖才就地拆解

交通部長陳世凱今天表示，希望14日就能開始抽取擱淺在野柳岬貨輪的油料，避免汙染海洋。至於貨輪和載運的橋式機，如果能夠用拖船拖走就拖走，不行的話朝就地拆解處理。

陳世凱今天下午前往野柳地質國家公園第3區，中國大陸鈺洲啟航號貨輪擱淺地點，聽取航港局長葉協隆說明事發過程及抽油準備作業。

陳世凱說，野柳地質公園國外觀光客相當的多，地質公園觀光資源，是國家非常重要的資產，不希望擱淺的船隻在這裡造成二度汙染。交通部航港局現在全力防堵汙染發生，抽油是當前第一要務。

航港局預估明天早上6時海象預估會稍微好一點，東方建設者號或許就可以順利把抽油機具放到鈺輪上面。順利備妥機具，就可展開抽油前置作業，希望14日就開始先抽重油，同步再做其他油櫃抽油前置作業，預估兩周時間將284噸多的油料抽取完畢。