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汐止保長坑溪步道增無障礙廁所 民眾不再來去匆匆

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止保長坑溪步道新的無障礙廁所終於完成，只等待驗收完成通過後，就可以正式開放讓民眾使用。 圖／觀天下有線電視提供
汐止保長坑溪步道新的無障礙廁所終於完成，只等待驗收完成通過後，就可以正式開放讓民眾使用。 圖／觀天下有線電視提供

汐止保長坑溪步道風景優美，每天都吸引好多人來這裡運動休閒，附近不少老人家會出來走走，散步運動也聚在一起聊聊天，但是步道一直以來都沒有廁所，所以民眾只能來去匆匆無法久留，現在新的無障礙廁所終於完成，只等待驗收完成通過後，就可以正式開放讓民眾使用。

這座無障礙廁所是立法委員廖先翔當初擔任議員時爭取，現在終於完工，民眾都好開心，今天立法委員廖先翔服務處和里長及公所等人員到場驗收，可見廁所內部相當寬敞，可提供長者或是身體不便人士使用，也有讓替孩童換尿布的設計，以及緊急求助按鈕等等，相當貼心。

立法委員廖先翔服務處主任羅香蘭表示，這座景觀廁所是為了提升在地環境的生活品質，也讓在地居民和遊客在享受保長坑溪優美環境的同時，也有舒適乾淨的公共設施可以使用，

保安里長蘇忠吉表示，保長坑溪生態豐富，需多民眾都會來散步、騎腳踏車，但是附近周遭都沒有公共廁所，所以民眾都是來去匆匆，來了就要趕快回去上廁所，現在有了景觀廁所，民眾就可以安心來活動，停留時間也可以更久。

目前驗收無障礙廁所發現電源不穩定，有跳電的情況，將待再次驗收完成後才會開放啟用，也希望正式啟用後，所有民眾能愛護使用，並且保持環境整潔，提供下一位使用者良好的使用環境。

廁所 廖先翔 汐止

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