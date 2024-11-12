東北季風盛行風浪大意外多 瑞芳公所籲避免到海邊
本月10日新北市瑞芳區深澳里天福宮附近海域，傳出有民眾落海意外，雖出動海陸空搜救，至今仍下落不明，瑞芳區長楊勝閔就呼籲，近期東北季風盛行，加上颱風三颱環伺，風浪明顯增加，請民眾切勿前往海邊進行水域活動，以避免憾事發生。
每年的十月到隔年三月，是東北季風盛行的日子，不過，因為東北角地區海岸，常吸引許多釣客或是浮潛的民眾，但最近因東北季風盛行，加上三颱共伴效應，海岸也掀起三米高的大浪，前兩日也發生民眾落海意外。
瑞芳區區長楊勝閔說，現在海域活動真的很不建議，但相關單位只能苦口婆心的一再呼籲，尤其，海的變化大，確實潛藏著危機，站在礁岩上，一個大浪就有可能落海，加上氣候不佳，搜救難度也增加。
附近住戶聽聞消息，也直說現在海邊真的太危險，但還是有人為了水域活動而鋌而走險，每年也都時不時有意外發生，拿命去搏真的不值得。
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