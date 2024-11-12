在地藝文團體心鼓坊慘淹水 瑞芳獅子會捐復原經費

今年十月初的山陀兒颱風，瑞芳地區降下千毫米的雨量，導致不少地區傳出淹水災情，瑞芳在地藝文團體心鼓坊的工作室也因此遭殃，兩天內八度淹水，也讓工作室很多器材毀損，損失慘重，對此，瑞芳獅子會聽聞消息，也慷慨解囊，協助心鼓坊復原經費。

心鼓坊總監黃格致表示，突如其來的天災所造成的損失，讓我們有點不知所措、心力憔悴。我們大部分的資源都用在地方經營、孩子們身上，面對資源不足的情況下，工作室有很多東西沒辦法修復，有些活動也無法進行，不過也很感謝各界得知消息，陸陸續續都提供經費上的協助，也希望可以早日復原完成，讓愛打鼓的學生可以繼續學習。

瑞芳獅子會會長陳維敏表示，瑞芳心鼓坊因這次山陀山颱風損失慘重，因此，瑞芳獅子會就募集資金，今天來捐贈給心鼓坊，希望他們早日重建家園，讓孩子繼續發揮自己的才藝。

瑞芳區區長楊勝閔說，心鼓坊在地經營多年，帶著孩子將瑞芳之美透過鼓藝宣傳，這次因颱風工作室損失慘重，很感謝瑞芳獅子會會長陳維敏帶著獅友捐贈心鼓坊災後復建經費，讓心鼓坊早日恢復家園。