淡水小鎮變新北大城...人口即將突破20萬 規劃慶祝活動

新北市淡水區，人口持續上升，在這個月即將突破20萬大關。新北市政府為歡慶淡水人口成長達新的里程碑，特別舉辦慶祝活動，將贈送給第20萬設籍淡水區的幸運民眾及其前、後各2名出生登記者創意金飾等賀禮，並規劃辦理慶祝活動，邀請市民朋友一起見證淡水的發展與改變。

淡水區長陳炳仲表示，淡海輕軌藍海線2期工程規劃案正在積極爭取行政院核定中，而橫跨淡水河兩岸的淡江大橋預計將在114年完工，淡北道路則會在118年通車，未來淡水對外交通將更加便利。除了交通發展，近年也建置國民運動中心、市民活動中心及公園，期望用完整的生活機能，帶動淡水人口持續增長。

依據戶政統計資料，截至113年11月6日淡水人口已達19萬9,752人，預計最快在11月底突破20萬人。而淡水戶政事務所也將人口統計面板，從每個月更新改為每日更新，公布最新淡水累計人口數。另外淡水區在人口數突破20萬人後，將舉辦「淡水小鎮變大城 邁向20新里程」慶祝活動，預計贈送給第20萬設籍淡水區的幸運市民黃金2錢，其前、後各2名出生登記的新生兒則有黃金各1錢。而這5位市民也都將獲得可免費搭乘1,000次的輕軌票卡，邀請市民朋友一起來參與，共同見證淡水的發展與改變。