全國首創 淡水警攜手福佑宮推出「警政乖乖」

「乖乖」的都市傳說你不能不知道，各行各業都會放「綠色乖乖」祈求工作順利，許多警察機關也不免俗，會在勤務處所擺上幾包。淡水警分局特別聯手淡水福佑宮與國民零食品牌「乖乖」合作，推出獨家專屬的「淡水讚警、無敵乖乖」更應景地拍攝多張「值班乖乖」、「公文乖乖」、等宣傳照，希望員警執勤時各方面都能「平安順遂 一切乖乖」。

淡水警分局特別訂製了450箱椰子奶油口味的「警政乖乖」，包裝設計融入新北市政府警察局勇鴿的形象，並結合淡水著名景點，如紅毛城、情人橋及舢舨船等，背面則印有「反詐心法」提醒民眾在日常生活中保持警覺。這款「警政乖乖」僅供贈送，不進行販售，淡水警方將在未來的各類活動及集會中分發給民眾，不僅能吸引注意，也能讓大家在享受零食的同時，學習到識別詐騙的重要性。

淡水警分局長彭正中表示，警察同仁將乖乖放在值班台希望轄區不要發生案件，讓居民平安，更期許淡水警能在「警政乖乖」的加持下，更堅定地維護淡水和三芝區的治安及交通，同時也希望員警在值勤時都能平安順利，「認真上班、平安回家」。