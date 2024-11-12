新北市長侯友宜表揚優良公寓大廈 劉和然在台下寒暄相互給力

新北市長侯友宜今表揚21個優良公寓大廈得主，侯友宜說，社區安全安定是城市安居樂業的基礎，能帶動正向風氣。侯友宜在台上頒獎，副市長劉和然在台下與得獎者握手寒暄，彼此相互給力，展現好默契。

劉和然說，他和公寓大廈團體一直有不錯互動，因此到場致意，劉透露，11月15日將啟程赴英國參訪，行程約10天，將代表新北市領「綠蘋果環境獎」，新北成立環保稽查重案組、指揮中心數位化等，做出一定成果。劉也將拜會「脫煤者聯盟」，新北是無煤城市，新北是台灣第一個加入脫煤者聯盟的城市。

侯友宜說，新北有404萬人設籍，另有50萬左右流動人口，社區居住安全是施政目標安居樂業重要的一環，社區建築物公共安全檢查、消防安全設備檢修申報納入優良社區評選指標，透過評選、表揚，鼓勵社區持續精進管理方法，提升居住安全，也凝聚向心力，打造安心宜居優良社區。

工務局長馮兆麟說明，今年以「樂居新北、讚寓有家」為主題，依社區規模與特色分為大型、中型、小型、風華再現及山坡地社區等5個組別，邀請產、官、學界16名專家學者組評選委員會，前往社區實地考評，從74處報名的社區中，選出特優、優勝及傑出獎等獎項。

經過一番激戰，今年獲特優獎大型社區組得主是「日勝幸福站A6西區社區」，該社區致力打造融合環保永續、智能科技和樂齡關懷的宜居環境，在綠建築、社區E化、銀髮族照護和防災安全方面有亮眼成果，因此脫穎而出。

中型社區組特優得主是「昇陽九樂社區」，該社區善用社區空間，種植可食地景，結合社福團體資源關懷社區長者。小型社區組特優得主是「馥人灣三水區社區」，亮點是展現良善氛圍與敦親睦鄰，與周邊社區互動關係和睦，展現共榮共好精神。