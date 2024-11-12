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影／鈺洲啟航貨輪野柳擱淺多日 交長陳世凱：期望14日開始抽油

攝影中心／ 記者黃義書 /基隆即時報導
中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今已逾11天。至今因海象不佳無法抽油，船上247公噸重油、輕油37噸，如果外漏恐汙染海洋。記者黃義書／攝影
中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今已逾11天。至今因海象不佳無法抽油，船上247公噸重油、輕油37噸，如果外漏恐汙染海洋。記者黃義書／攝影

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今已逾11天。至今因海象不佳無法抽油，船上247公噸重油、輕油37噸，如果外漏恐汙染海洋。

一旁的救援工作船東方建設者號，擱淺沒多久將抽油設備放置在擱淺的貨輪上，準備進行抽油前期作業，但是因為風浪因素，遲遲無法進行抽油作業。

交通部部長陳世凱下午前往野柳視察鈺洲啟航貨輪的擱淺狀況及抽油準備作業。陳世凱在現場受訪時表示，擱淺當天航港局設法調集設備做抽油作業。而一旁的東方建設者號已抵達5、6天，嘗試吊掛抽油機具到難船上。因海象不佳，超過4米的風浪就無法完成順利完成作業。

陳世凱進一步表示，期待在本周周四，開始進行抽油。如果明早可將抽油機具放上難船上，14日就會進行抽油。如果14日又因海象不佳無法抽油。航港局會調集較小的船隻協助作業，加速抽油作業。

交通部部長陳世凱（右）下午前往野柳現場視察中國籍鈺洲啓航貨輪擱淺狀況及抽油準備作業。記者黃義書／攝影
交通部部長陳世凱（右）下午前往野柳現場視察中國籍鈺洲啓航貨輪擱淺狀況及抽油準備作業。記者黃義書／攝影

海象 航港局 陳世凱

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