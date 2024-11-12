快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

南機場社宅案遭疑卡關 北市：要求補正中未卡案

中央社／ 台北12日電

國家住都中心董事長花敬群今天說，擬在台北市南機場附近以公辦都更推社宅，但因北市府要求公益回饋卡關。北市更新處回應，此案未提出公益性構想等細節，已要求補正並未卡案。

花敬群上午出席國家住宅及都市更新中心主辦台北市信義區「兒福B2基地公辦都更案」記者會，會後受訪提到，在台北市植物園、南機場附近有一塊地，已與台北市政府談得差不多，目前最大的困難是「台北市政府要求我們要回饋，是讓我們無法接受的事」。

針對花敬群說法，台北市政府都市更新處透過文字回應表示，依都市更新條例及台北市公辦都更實施辦法規定，公辦都更應具公益性，以增進公共利益，無論中央或台北市公辦都更案，依規定皆需捐贈公益設施。

更新處指出，針對國家住都中心個案是在8月向北市府申請擔任實施者，經收文後，發現未提出更新公益性構想、基本說明不一致等細節，所以退回要求重新補正，但至今仍未提交補正資料，所以市府無法續行程序。

更新處表示，為因應地區公益需求，都有滾動檢討並定期公告「捐建公益設施項目一覽表」，以充實地方公益性。針對國家住都中心個案，不管是在都更審議或相關行政程序都有積極協助，絕無卡案一事。

依國家住都中心4月初新聞資料提到，台北市中華路2段的9號基地在去年10月受內政部指示興辦社會住宅，目前已完成可行性評估，未來在時間配合下，將盡力協助南機場整宅都市更新，提供安置所需。

公益 北市府 都更

延伸閱讀

花敬群控北市府卡都更案 北市更新處澄清

信義兒福B2都更案今簽約 打造服裝時尚青創基地

南機場社宅案卡關 花敬群曝主因「北市要求公益回饋」

信義兒福都更完成招商 集結五建商投資逾180億

相關新聞

化解貨輪擱淺野柳岬汙染隱憂 交通部長盼14日開始抽油

交通部長陳世凱今天前往野柳岬，了解擱淺貨輪鈺洲啟航號抽油作業進度時說，預測明早6點海象會好一點，如果明天能順利把抽油機具...

3歲被賣到比利時...雅斯敏來台尋親 新北警鑑識專家助驗DNA

48年前遭非法販賣至比利時的雅斯敏日前返台尋親，新北警刑事鑑識中心警務正蘇愷安得知，主動與雅斯敏聯繫表示可以幫忙驗DNA...

回饋地方 上準衡器贈南投縣府長照車

上準衡器董事長李武雄11日捐贈一輛長照用車，南投縣長許淑華感謝其善行義舉，將捐贈車輛直接撥配給創世基金會草屯分院，該分院院長曾香潓說，創世服務植物人及臥床老人，但因車輛老舊，曾差點在山區翻車，感謝李董

影／鈺洲啟航貨輪野柳擱淺多日 交長陳世凱：期望14日開始抽油

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪上月31日在野柳岬海岸擱淺，至今已逾11天。至今因海象不佳無法抽油，船上247公噸重油、輕油37噸...

悠遊卡興櫃案 藍綠議員批前北市府決策草率

北市議會委員會今天召開悠遊卡登錄興櫃決策過程報告，藍綠議員指出，前北市府決策草率且有如突襲式提案。北市府秘書長李泰興表示...

新北耶誕城運動派對從早玩到晚 11/16-17登場

廣受好評的新北歡樂耶誕城－運動派對，將於11月16日至17日在新北市民廣場熱鬧舉辦。今年主題為「挑戰世壯運－神隊友魔幻運動派對」邀請民眾來參加世壯運體驗活動，還有運動明星見面會、豐富的舞臺活動跟運動市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。