化解貨輪擱淺野柳岬汙染隱憂 交通部長盼14日開始抽油

交通部長陳世凱今天前往野柳岬，了解擱淺貨輪鈺洲啟航號抽油作業進度時說，預測明早6點海象會好一點，如果明天能順利把抽油機具放到難船上面，希望14日就可以開始抽油，並在兩周內把鈺輪的油抽光，化解汙染危機。

中國大陸鈺洲啟航貨輪10月31日凌晨擱淺在野柳岬海岸，船上裝載247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，各界憂心油料外洩汙染海洋。

航港局原本委由海事工程船海歷15號和油駁船抽油，但因海象不佳無功而返。接著洽商離岸風電業者東方建設者號支援。東方建設者號具備感測器監測水流、風速、船體姿態，再由電腦控制朝特定方向推進，抵銷船隻外力，讓船舶維持定點作業，以利作業。

陳世凱今天在航港局長葉協隆等人陪同下，前往野柳地質國家公園第3區鈺輪擱地點，聽取葉說明抽油準備作業。立委王正旭也到場，關切善後作業。

陳世凱說，從擱淺的那一天開始，航港局每天日以繼夜的想辦法，調集適合的船隻來抽油。東方建設者號已經在這個地方待了5、6天，嘗試吊掛抽油的機具上難船，不巧的是最近海象非常不好，風浪非常大，作業不太容易，現在還在努力當中。

陳世凱表示，明天早上6時海象狀況預估會稍微好一點，或許明早就可以順利把抽油機具，放到鈺洲啟航貨輪上面。如果如預期順利放置機具，並完成重油抽取前置作業，希望14日就開始抽重油，同步再做其他油櫃抽油前置作業。

東方建設者號14日要赴他處作業，航港局表示，已洽商同樣具備感測器，但噸位比東方建設者號小的水晶號前來支援。水晶號噸位比較小，可以更靠近鈺輪，如果能定位在距離3到5公尺處，就能夠順利抽取鈺輪的油料，注入水晶號上的儲油設備中。