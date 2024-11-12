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新北淡水跨年煙火 韓團SJ利特神童始源壓軸開唱

中央社／ 新北12日電

新北市府指出，「閃耀新北1314跨河煙火」12月31日在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸登場，將由SUPER JUNIOR成員利特、神童、始源組成的小分隊L.S.S.壓軸開唱。

新北市政府文化局今天表示，這場跨河煙火秀將延續過去3年的傳統，於12月31日晚間8時25分率先施放，總長達13分14秒，隨後會有國際級重量卡司SUPER JUNIOR L.S.S.獨家開唱。

文化局指出，L.S.S.成軍後首場跨年活動將獻給新北，成員利特、神童、始源都表示相當期待，也對一路以來支持粉絲表達感謝，「2024年我們在台灣度過了很多幸福的時光，我們也非常開心，明年2025年是SUPER JUNIOR出道的20週年，希望也可以來到台灣，經常和大家見面」。

12月31日活動當天，文化局表示，主持陣容再次由影視歌三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵擔任，相關演出資訊將陸續公布。

文化局 漁人碼頭

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