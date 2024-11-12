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花敬群控北市府卡都更案 北市更新處澄清
國家住都中心董事長花敬群今指，擬在北市南機場附近蓋社宅，北市府竟要求公益回饋，喊話北市府快放手。台北市更新處回應，公辦都更依規定皆須捐贈公益設施，也強調市府都審或相關行政程序皆積極協助，絕無卡案。
更新處指出，依都市更新條例及北市公辦都更實施辦法規定，公辦都更應具有公益性，增進公共利益。無論中央或北市的公辦都更案，依規定皆需捐贈公益設施。
更新處說，北市府為因應地區公益需求，滾動檢討並定期公告「捐建公益設施項目一覽表」，充實地方公益性。
更新處表示，國家住都中心所述個案今年8月向北市府申請擔任實施者，但有應補正事項，經函退後迄今仍未提交補正資料，因此市府無法續行程序。市府於都更審議或相關行政程序皆積極協助，絕無市府卡住案件一事。
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