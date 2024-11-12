花敬群控北市府卡都更案 北市更新處澄清

上準衡器董事長李武雄11日捐贈一輛長照用車，南投縣長許淑華感謝其善行義舉，將捐贈車輛直接撥配給創世基金會草屯分院，該分院院長曾香潓說，創世服務植物人及臥床老人，但因車輛老舊，曾差點在山區翻車，感謝李董

2024-11-12 16:50