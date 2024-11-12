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新北耶誕城運動派對從早玩到晚 11/16-17登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

廣受好評的新北歡樂耶誕城－運動派對，將於11月16日至17日在新北市民廣場熱鬧舉辦。今年主題為「挑戰世壯運－神隊友魔幻運動派對」邀請民眾來參加世壯運體驗活動，還有運動明星見面會、豐富的舞臺活動跟運動市集，晚上「世界12強棒球賽直播派對」接力登場，史上首次在新北歡樂耶誕城舉辦的棒球直播派對，透過現場400吋LED螢幕直播、啦啦隊女孩活力應援，快跟朋友一起用氣勢助攻中華隊，為中華隊加油！

新北市體育局表示，四年一次的世界頂級棒球賽事「世界12強棒球賽」全臺關注，今年特別結合新北歡樂耶誕城舉辦3場直播派對，11月16日至18日連續三天晚上，民眾可以在滿滿耶誕氛圍下觀看賽事直播。現場還可參加「中華隊得分神預測」摸彩活動，每日下午16時30分限量發送1000張摸彩劵，獎項由台灣運彩獨家贊助的中華隊周邊商品包含應援毛巾、後背包及限定行李箱等好禮。

體育局表示，「挑戰世壯運－神隊友魔幻運動派對」活動，現場規劃世壯運體驗活動包含木球、羽球、飛盤及射擊，完成闖關即可獲得限量世壯運專屬紀念品。舞臺活動超精彩，包含知名有氧恬恬老師帶大家跳最新的世壯運主題曲應援舞，學會應援舞晚上直播派對直接上場幫中華隊應援！最受歡迎的運動明星見面會，有富邦悍將棒球隊、中信特攻籃球隊、新北航源FC足球隊、新北中纖女子排球隊等城市隊要和大家熱情互動！運動市集有多樣運動相關商品、饗食集團及金色三麥等美食攤位，要讓市民朋友好玩好吃好好買；每年新北歡樂耶誕城運動派對都與親子運動團體合作，規劃讓小孩放電的運動體驗活動。今年以「小小極限體能王」挑戰賽為主題，安排3-4歲及5-6歲小朋友分組體驗體操及體適能項目，歡迎家長帶著家中寶貝一同參與，享受歡樂週末假期。活動採網路報名，每天開放5場次，每場次30名，11月12日中午12時開放免費報名，名額有限，額滿為止。

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