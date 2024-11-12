回饋地方 上準衡器贈南投縣府長照車

上準衡器董事長李武雄11日捐贈一輛長照用車，南投縣長許淑華感謝其善行義舉，將捐贈車輛直接撥配給創世基金會草屯分院，該分院院長曾香潓說，創世服務植物人及臥床老人，但因車輛老舊，曾差點在山區翻車，感謝李董事長捐贈，新車加入陣容，將提升照顧服務量能，強化機構為民服務品質。

許淑華縣長表示，感謝上準衡器李董事長，捐贈關懷訪視交通車，協助辦理公共服務，李董事長事業有成，是一位回饋鄉親的企業家。上準衡器李董事長關心地方，尤其南投幅員廣大，長照接送車不足，有些車子用了10年以上，需要汰換。李董事長得知需求，除了去年贈送一輛復康巴士，今年又兌現承諾，捐出一輛長照用車。

上準衡器董事長李武雄表示，捐贈車輛是他的心意，希望能略盡綿薄之力，回饋社會。

聚傳媒