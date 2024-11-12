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北市人行道普查恐破萬處待改善？ 議員憂預算不足因應

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市工務局今到議會工務委員會專案報告「人本交通之行人空間改善計畫」，議員陳賢蔚質疑既有預算和量能無法因應。記者林佳彣／攝影
北市工務局今到議會工務委員會專案報告「人本交通之行人空間改善計畫」，議員陳賢蔚質疑既有預算和量能無法因應。記者林佳彣／攝影

台灣人行地獄受矚，北市府去年起著手3年完成人行道普查，若遇淨寬不足會移設電箱等方式改善，已陸續改善30米以上291處路段，但議員認為30米以下的障礙物恐增加，全市總和甚至會破萬處，質疑既有預算和量能無法因應。工務局說，會提到府級平台討論。

工務局今到議會工務委員會專案報告「人本交通之行人空間改善計畫」，局長王一平指出，預計3年內建置全市道路及人行道普查及視覺化管理平台，去年已完成路寬30公尺以上普查，今年6月20日起與相關設施單位每2周開會，291處迄今已改善52處，今年正辦理12至30公尺，明年則是未達12米巷道。

人行道若淨寬不足，會以拆除、轉向、縮小基礎等方式改善，例如電箱會遷移至退縮地或停車帶、分隔島，消防栓會下地，交通桿件則與交通局檢討是否遷移。可拓寬路段配合年度預算及施工量能排序施作，拓寬條件困難的路段則邀相關單位研議改善或配套。

議員陳賢蔚問及30米以上總數，新工處回應共800多處需改善且樣態不一，經分批找各管線單位討論，目前已討論291處。

陳直言，12至30米的障礙數會大比例增加，今年普查完恐不只800處人行空間不足，更不用說未達12米路段，全市加起來恐達上萬處。工務局若以既定的服務量能和預算去執行，改善永遠做不完，他認為應提出專案規畫，相關單位也要多編列預算等建議。王說，會在府級平台討論，預算因應確實要配合設施物管理主管機關的預算也要增加。

議員趙怡翔也有兩項相關提案，一要市府訂定標準人行道鋪面規範，二是落實標線轉實體人行道，先行推動具有共識的路段。

新工處說，早期人行道不同年度設置，形式不一，新工處已初步研議，公有部分可依訂定原則要求，建商退縮部分則提府級，看是否都審階段就可要求，讓整個街廓一致。另，前2年改實體人行道時，交工處提供路段再由新工處去民意溝通，常到最後一關卡住，加上中央要求12米以上道路需1.5米實體人行道，交工處承諾實體溝通。

人行道 溝通 議員

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