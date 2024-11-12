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921震爆點成淨零排放示範場域 多元綠電助社區能源自主

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
農村水保署南投分署推動九份二山淨零排放示範場域，將以多元綠電計畫，協助社區綠色轉型、能源自主。圖／農村水保署南投分署提供
農村水保署南投分署推動九份二山淨零排放示範場域，將以多元綠電計畫，協助社區綠色轉型、能源自主。圖／農村水保署南投分署提供

淨零排放是國際趨勢，農業部農村水保署南投分署規畫九份二山淨零排放示範場域，除了協助南港社區植生增匯，後續更將推動中興橋梳子壩小水力、水鹿產業生質能、南港國小設太陽光電等綠電計畫，助社區綠色轉型，逐步邁向能源自主。

農村水保署南投分署指出，為呼應減碳、增匯、循環、綠趨勢等淨零排放行動策略，該分署近年專注於環境保護，積極媒合企業團體，更偕同學界、地方政府與民力結合，投入相關資源推動，希望進一步提升農村社區的能源自主能力。

今年以南投國姓南港社區作為國內首座串聯太陽能、小水力、生質能與植生增匯的多元性示範場域，今也邀集東昇扶輪社、逢甲大學綠產中心、恆水創電、新明能源、易圖科技、松楓生態等舉辦九份二山淨零排放示範場域規畫成果發表會。

該分署表示，南港社區養鹿產業活絡，經與學者討論評估，可利用水鹿糞便和農業剩餘資材進行生質能發電，將地方獨有特色展業結合綠色能源，也減少水鹿糞便對環境造成汙染，已與當地養鹿戶洽談合作試驗，盼達成農牧業循環經濟。

此外，九份二山是當年921地震的震爆點，震後當地新生成堰塞湖，該分署在下方設溢洪道及梳子壩攔阻土石，建置預警系統，確保下游民生安全；更規畫將利用中興橋梳子壩周邊形成高低落差，建置小型水力發電設備，藉由水流發展綠電。

該分署也與縣府合作將在南港國小校舍屋頂裝設太陽能光電板，不僅將陽光轉換成電能，也能修繕老舊屋頂，強化建物結構，回饋金供學校使用；今也利用社區閒置土地植樹綠化進行植生增匯，多面向協助社區綠色轉型，逐步邁向能源自主。

農村水保署南投分署推動九份二山淨零排放示範場域，今在南港社區閒置土地植樹綠化，達到植生增匯。圖／農村水保署南投分署提供
農村水保署南投分署推動九份二山淨零排放示範場域，今在南港社區閒置土地植樹綠化，達到植生增匯。圖／農村水保署南投分署提供
農村水保署南投分署推動九份二山淨零排放示範場域，將以多元綠電計畫，協助社區綠色轉型、能源自主。圖／農村水保署南投分署提供
農村水保署南投分署推動九份二山淨零排放示範場域，將以多元綠電計畫，協助社區綠色轉型、能源自主。圖／農村水保署南投分署提供
國姓九份二山梳子壩示意圖。農村水保署南投分署規畫將利用當地中興橋梳子壩周邊高低差，建置小型水力發電設備。本報資料照
國姓九份二山梳子壩示意圖。農村水保署南投分署規畫將利用當地中興橋梳子壩周邊高低差，建置小型水力發電設備。本報資料照

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