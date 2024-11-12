快訊

豪雨狂炸！台鐵新馬至蘇澳新站「軌道如河道」雙線不通

估天兔颱風3地在陸警範圍 專家曝與21年前米勒相似：陣雨恐集中東南部

男人圓夢！大樹藥局真的可以換PS5 免費兌換規則曝光、網大讚：老公很喜歡

北市推人行道普查 議員要求編足預算、統一標準

中央社／ 台北12日電

台北市政府訂定今年為交通安全年，工務局規劃明年完成人行道普查作業。議員今天要求設置人行道應有統一標準及應編足預算，工務局表示會提到府級討論，並研議相關做法。

台北市議會工務委員會今天召開「人本交通之行人空間改善計畫」專案報告，市府工務局新建工程處報告指出，市府宣布今年是交通安全年並訂定4項主軸，由交通局、工務局、警察局作為交通安全3支箭執行政策。

新工處表示，建置完整道路及人行道資料庫是有效管理的基礎，因此訂定人行道評量指標，規劃3年內完成全市道路及人行道普查及建置視覺化管理平台。

新工處說，去年已完成路寬30公尺以上主要道路的人行道普查，今年持續辦理路寬12公尺至30公尺道路的人行道普查，預計明年完成全市普查及建置初版管理平台。

新工處規劃，優先改善醫院及學校周邊畫有標線型人行道的路段，除實體人行道並藉設緣石、護欄、車阻等有效區隔人車設施，透過經濟且安全方式，建構安全友善行人環境。

新工處報告提到，針對去年普查路寬30公尺以上道路人行道淨寬不足共291處，已改善或有替代道路52處、已訂定改善時程99處、尚待評估140處。

新工處針對人行道改善方式，包括遷移人行道上的變電箱至機車停車格附近或移置路中間分隔島、水箱改為地下化、拓寬人行道把電線桿往後遷移等。

民進黨議員趙怡翔質詢，市府應先統一人行道標線並設置觀摩地點，讓外界參考，市長蔣萬安已要求標線人行道轉實體人行道的時程，但程序應有變化，要先跟地方溝通，施工才會比較快速。

新工處長林昆虎回應，早期設置人行道確實會因不同年度而有不同形式，已在初步研議人行道統一樣式，至於人行道相關設施退縮，會與市府其他單位溝通並提到府級會議討論。

民進黨議員陳賢蔚指出，市府後續要普查路寬12公尺至30公尺道路的人行道，因多處在巷弄，可能遇到需移動路燈等狀況而導致預算增加，要求市府應提早擬定對策，否則等台北市長蔣萬安卸任都還無法執行相關工程。

工務局長黃一平回應，會把議員建議提到府級會議討論，包含預算因應、遷移路燈。

人行道 議員

延伸閱讀

議員曝裁定書局長個資露 蔣萬安下令不合法索資首長要say no

超有緣！北捷攻擊事件表揚 口罩伯曝蔣萬安父25年幫證婚

2028呼聲起..12強台日賽先盧蔣配？蔣萬安這樣說

學生北捷遭刺自衛課奏效 蔣萬安：加強防護宣導

相關新聞

議員曝裁定書局長個資露 台北市長蔣萬安下令不合法索資首長要say no

北市長蔣萬安今主持市政會議，針對上周議員簡舒培貼出京華城土地扣押裁定書、還有市府首長住職務宿舍等索資，提出五點要求要首長...

921震爆點成淨零排放示範場域 多元綠電助社區能源自主

淨零排放是國際趨勢，農業部農村水保署南投分署規畫九份二山淨零排放示範場域，除了協助南港社區植生增匯，後續更將推動中興橋梳...

檢查台北大巨蛋漏水 北市府是否開罰今天揭曉

2024年世界棒球12強賽10日正式登場，在台北大巨蛋進行的中華隊賽事也將於明天開打。台北市議會下午財建部門質詢時，議員...

封閉7個月的新北新月橋完成橋下支撐 15日午後開放通行

連結新北板橋及新莊的新月橋於4月3日強震導致吊索異常，關閉超過7個月，新北高灘處即將完成橋梁下方支撐工程，經專業技師檢查...

上游豪大雨！直潭壩、青潭堰 下午3時起調節性放水

北水處直潭壩水庫及青潭堰，因上游山區豪大雨影響，為調降水壩水位，北水處通報，今天下午3時30分起進行每秒約150立方公尺...

悠遊卡興櫃案 藍綠議員批前朝「突襲式提案」

悠遊卡興櫃案引起各界質疑，市府前秘書長陳志銘今天赴北市議會說明，他稱興櫃主力要放在長期電子支付，但藍綠議員仍批，決策過程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。