北市推人行道普查 議員要求編足預算、統一標準

台北市政府訂定今年為交通安全年，工務局規劃明年完成人行道普查作業。議員今天要求設置人行道應有統一標準及應編足預算，工務局表示會提到府級討論，並研議相關做法。

台北市議會工務委員會今天召開「人本交通之行人空間改善計畫」專案報告，市府工務局新建工程處報告指出，市府宣布今年是交通安全年並訂定4項主軸，由交通局、工務局、警察局作為交通安全3支箭執行政策。

新工處表示，建置完整道路及人行道資料庫是有效管理的基礎，因此訂定人行道評量指標，規劃3年內完成全市道路及人行道普查及建置視覺化管理平台。

新工處說，去年已完成路寬30公尺以上主要道路的人行道普查，今年持續辦理路寬12公尺至30公尺道路的人行道普查，預計明年完成全市普查及建置初版管理平台。

新工處規劃，優先改善醫院及學校周邊畫有標線型人行道的路段，除實體人行道並藉設緣石、護欄、車阻等有效區隔人車設施，透過經濟且安全方式，建構安全友善行人環境。

新工處報告提到，針對去年普查路寬30公尺以上道路人行道淨寬不足共291處，已改善或有替代道路52處、已訂定改善時程99處、尚待評估140處。

新工處針對人行道改善方式，包括遷移人行道上的變電箱至機車停車格附近或移置路中間分隔島、水箱改為地下化、拓寬人行道把電線桿往後遷移等。

民進黨議員趙怡翔質詢，市府應先統一人行道標線並設置觀摩地點，讓外界參考，市長蔣萬安已要求標線人行道轉實體人行道的時程，但程序應有變化，要先跟地方溝通，施工才會比較快速。

新工處長林昆虎回應，早期設置人行道確實會因不同年度而有不同形式，已在初步研議人行道統一樣式，至於人行道相關設施退縮，會與市府其他單位溝通並提到府級會議討論。

民進黨議員陳賢蔚指出，市府後續要普查路寬12公尺至30公尺道路的人行道，因多處在巷弄，可能遇到需移動路燈等狀況而導致預算增加，要求市府應提早擬定對策，否則等台北市長蔣萬安卸任都還無法執行相關工程。

工務局長黃一平回應，會把議員建議提到府級會議討論，包含預算因應、遷移路燈。