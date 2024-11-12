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議員曝裁定書局長個資露 台北市長蔣萬安下令不合法索資首長要say no

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影(本報資料照片)
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影(本報資料照片)

北市長蔣萬安今主持市政會議，針對上周議員簡舒培貼出京華城土地扣押裁定書、還有市府首長住職務宿舍等索資，提出五點要求要首長把關。蔣並重話裁示，如果不適合、不合法索資絕對不可給，首長要say no！指示這是首長要承擔的責任。

蔣萬安今天在市政會議臨時動議中表示，上周市府針對首長職務宿舍相關資料提供給議員，議員公開後確實造成包括他個人，還有局處首長相關的戶籍、居住地等資料洩漏。他有聽到有局處首長家人，因為職務宿舍外面有媒體在，造成家人不敢回到宿舍的困擾。蔣說，這已經影響首長及家人的隱私、安全，也影響到其他住戶安寧，更增加警察局巡守的負擔。

另外，京華城案檢調正偵辦中，蔣萬安說，議員索資的司法案件的裁定書，也被議員索資、市府提供出去後被議員公開，後來議員發現確實不妥撤下PO文。蔣說，一開始他也說，這不該提供、也不應公開，所以從這幾件事情，市府對於手上所掌握的相關資料，各位局處首長一定要預想，給出的資訊會造成什麼影響？是否合適？

蔣萬安說，議會當然有監督施政權利，但是市府提供的資料一定是要合法合理，且要衡量整體情況回覆議會，如果市府提供的資料，屆時會造成民眾或者是公共利益的損害，這個部分就不應該出現。

蔣也提出議員索資，他對首長的五點要求：第一，首長們一定要知道議員來索資，要什麼資料首長要清楚掌握！第二，回覆的內容首長一定都要看過，知道市府回覆什麼；第三，回覆的內容一定要合法、合理，且首長有責任審慎衡量整體情況，資料是否合適提供給議會，如果不適合、不合法當然絕對不可以給，不合理或不適合首長就要say no！

蔣萬安也提到第四點，牽涉到其他機關，或府級相關資料，一定要落實橫向聯繫、向上通報；第五，回覆的時間，首長必須衡量到同仁，非急迫、非必要，首長要站出來跟議會說，這個不可能當天要、當天給，除非是有非常例外、急迫，或有正當用途，否則一定都是要完整的整理，需要相當的時間，首長一定要做好把關，要負起責任。

宿舍 蔣萬安 議員

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