快訊

豪雨狂炸！台鐵新馬至蘇澳新站「軌道如河道」雙線不通

估天兔颱風3地在陸警範圍 專家曝與21年前米勒相似：陣雨恐集中東南部

男人圓夢！大樹藥局真的可以換PS5 免費兌換規則曝光、網大讚：老公很喜歡

聽新聞
0:00 / 0:00

檢查台北大巨蛋漏水 北市府是否開罰今天揭曉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋將將迎來世界12強棒球賽事。本報資料照片
台北大巨蛋將將迎來世界12強棒球賽事。本報資料照片

2024年世界棒球12強賽10日正式登場，在台北大巨蛋進行的中華隊賽事也將於明天開打。台北市議會下午財建部門質詢時，議員何孟樺關心大巨蛋是否還在漏水？北市體育局表示，今天開始就會進場檢視。

何孟樺說，市府指10月31日為大巨蛋漏水改善期限，11月1日以後會依契約開罰，但根據市府開給遠雄的缺失單，其實市府早在10月4日後就可開罰。

何孟樺指出，根據缺失單，將漏水缺失分為兩個部分，「缺失一」包括B2球場區、內野B1區、內野L2區、內野L5區的漏水，改善時間是10月4日，也就是國慶晚會前；「缺失二」包括外野B1區、外野L2區、內野L4區，改善時間才是10月31日。缺失單除了要求提供漏水改善報告，也要求以上區塊在到期後「3個月內不得再有漏水情事」。

何孟樺認為市府早在10月4日後就可開罰遠雄，並追問12強賽在台北大巨蛋進行的中華隊賽事，也將於明天開打，大巨蛋還會漏水嗎？體育局表示，今天就開始進場檢視，已經有派員到現場，傍晚會回報，若有漏水，就會依法開罰。

北市 大巨蛋 漏水

延伸閱讀

大巨蛋包廂 北市體育局：將要求公開租借制度

做到流汗還被嫌…議員點災情通報無「防呆」有孤兒案件

中職／大巨蛋明年檔期夯 遠雄承諾聯盟：場次絕對超過35場

蔣萬安報告114年總預算案 人均負債已減少1萬元

相關新聞

議員曝裁定書局長個資露 台北市長蔣萬安下令不合法索資首長要say no

北市長蔣萬安今主持市政會議，針對上周議員簡舒培貼出京華城土地扣押裁定書、還有市府首長住職務宿舍等索資，提出五點要求要首長...

北市人行道普查恐破萬處待改善？ 議員憂預算不足因應

台灣人行地獄受矚，北市府去年起著手3年完成人行道普查，若遇淨寬不足會移設電箱等方式改善，已陸續改善30米以上291處路段...

檢查台北大巨蛋漏水 北市府是否開罰今天揭曉

2024年世界棒球12強賽10日正式登場，在台北大巨蛋進行的中華隊賽事也將於明天開打。台北市議會下午財建部門質詢時，議員...

封閉7個月的新北新月橋完成橋下支撐 15日午後開放通行

連結新北板橋及新莊的新月橋於4月3日強震導致吊索異常，關閉超過7個月，新北高灘處即將完成橋梁下方支撐工程，經專業技師檢查...

上游豪大雨！直潭壩、青潭堰 下午3時起調節性放水

北水處直潭壩水庫及青潭堰，因上游山區豪大雨影響，為調降水壩水位，北水處通報，今天下午3時30分起進行每秒約150立方公尺...

悠遊卡興櫃案 藍綠議員批前朝「突襲式提案」

悠遊卡興櫃案引起各界質疑，市府前秘書長陳志銘今天赴北市議會說明，他稱興櫃主力要放在長期電子支付，但藍綠議員仍批，決策過程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。