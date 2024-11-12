檢查台北大巨蛋漏水 北市府是否開罰今天揭曉

2024年世界棒球12強賽10日正式登場，在台北大巨蛋進行的中華隊賽事也將於明天開打。台北市議會下午財建部門質詢時，議員何孟樺關心大巨蛋是否還在漏水？北市體育局表示，今天開始就會進場檢視。

何孟樺說，市府指10月31日為大巨蛋漏水改善期限，11月1日以後會依契約開罰，但根據市府開給遠雄的缺失單，其實市府早在10月4日後就可開罰。

何孟樺指出，根據缺失單，將漏水缺失分為兩個部分，「缺失一」包括B2球場區、內野B1區、內野L2區、內野L5區的漏水，改善時間是10月4日，也就是國慶晚會前；「缺失二」包括外野B1區、外野L2區、內野L4區，改善時間才是10月31日。缺失單除了要求提供漏水改善報告，也要求以上區塊在到期後「3個月內不得再有漏水情事」。

何孟樺認為市府早在10月4日後就可開罰遠雄，並追問12強賽在台北大巨蛋進行的中華隊賽事，也將於明天開打，大巨蛋還會漏水嗎？體育局表示，今天就開始進場檢視，已經有派員到現場，傍晚會回報，若有漏水，就會依法開罰。