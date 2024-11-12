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封閉7個月的新北新月橋完成橋下支撐 15日午後開放通行
連結新北板橋及新莊的新月橋於4月3日強震導致吊索異常，關閉超過7個月，新北高灘處即將完成橋梁下方支撐工程，經專業技師檢查確保橋梁通行安全無虞後，將於11月15日中午後開放通行。
高灘處指出，新月橋主橋段因花蓮強震，導致吊索結構有安全疑慮，高灘處依橋梁專家意見封橋，並於橋下設置雙排重型支撐，確保橋梁安全才開放通行，後續接著進行吊索修復作業，預計明年農曆春節完成全橋修復。
高灘處長黃裕斌說明，橋梁重型支撐於河道內施工，風險性高，颱風來臨時須安排施工平台撤離，工程施工期間遭遇山陀兒及康芮2次颱風造成部份平台損毀，影響工程進度，颱風過後在確保各項安全條件下要求施工廠商加派人力機具復原工區，並趕上工進，希望盡早開放讓民眾通行。
高灘處補充，新月橋完成部分橋下支撐開放通行後，將隨時監控橋梁狀況並進入第二階段吊索修復支撐工程，開放後倘風力或大漢溪水位超過安全標準，為維通行安全將會採取暫時性封橋管制措施。
此外，後續吊索修復階段也會利用夜間時段封閉橋梁，在影響民眾最小及確保安全條件下施工，施工時間將另行公告，吊索修復期間造成不便仍請見諒。
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