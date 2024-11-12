悠遊卡興櫃案 藍綠議員批前朝「突襲式提案」

悠遊卡興櫃案引起各界質疑，市府前秘書長陳志銘今天赴北市議會說明，他稱興櫃主力要放在長期電子支付，但藍綠議員仍批，決策過程草率，時任董事長陳亭如等同突襲式提案。北市秘書長李泰興也認為，決策不應該那麼趕。會議最後裁示，將再開會，擇期報告。

悠遊卡公司今天赴台北市議會針對興櫃決策案進行專案報告，台北市府前秘書長陳志銘出席，並以搭建水管基礎工程比喻興櫃目的，主力是要放在長期電子支付。不過，北市議員徐弘庭、林延鳳及顏若芳批，決策過程草率，就連主計處也為了自保寫下此為重大決策不宜馬上進行，「這難道是柯市府做事態度？」北市秘書長李泰興也認為，決策不應該那麼趕。會議最後裁示，將再召開秘密會議，擇期報告。

負責調查報告的李泰興指出，悠遊卡公司興櫃辦理過程未按照商業慣例提出上市櫃的營運或財務計畫，建議書內容持股比例也有誤導，恐有高估市府控制力，過程中主計處也有適度提醒，但時任市府仍予以核可，且當時提案興櫃時間逼近市長選舉，應該要等選舉結果確定後，尊重新的市府再提興建程序。

對此，出席報告的陳志銘說明，當初興櫃的目的是籌資的管道之一，因為主力想放在電子支付上，所以有一定的資金需求，而籌資管道就像是基礎水管工程，當時覺得先行架設好，水龍頭可開可不開就交由下屆董事長決策，「沒有要開的話就放在那裡。」

不過，林延鳳表示，時任悠遊卡董事長的陳亭如突襲式的向市府提出興櫃計畫，結果市府草率同意稱尊重董事會決議，「但董事長也是柯文哲指派，也是官股並非民股。」

顏若芳也質疑，當初對於未來營運、財務規畫等沒有完整報告，甚至建議書內容的持股比例都有錯誤，難道都沒有提出疑問，仍執意要完成嗎？尤其調查報告顯示是直接、間接的持股比例合計只有38.43％，難道要用情感面來控制？

徐弘庭也詢問，陳亭如偷襲的提案，當初主計處是哪時候註解此為重大決策不宜馬上動作的時間點？主計處是不是知道絕對有問題，公務體系為了自保才只好寫下這項註解，「難道這就是柯市府做事的態度嗎？」

陳志銘說明，陳亭如是站在公司治理角度提出，市府在事前不清楚，但是董事會也通過興櫃案，所以市府作為股東之一，尊重公司治理，且市長選舉為2022年11月，而興櫃案啟動是在6月，仍有半年時間。

針對建議書的持股比例部分，陳志銘說明舉例，股權和實質控制力不同，以富邦來說持股只有20多％，但是對於富邦集團的控制力達百分百，所以當時堅持市府對投控股權不能少，因此加上直接、間接的部分，控制力達到74％。

不過，李泰興反駁，針對上市公司持股20%能有主導權，主要是因為股權上萬人能夠分散，但是悠遊卡公司控投公司了解只有10幾位，從法律面來計算，確實是高估控制力。

另一方面，北市議員張斯綱建議，興櫃應該要再找第三方評鑑機構評估，他認為議會能否提案暫緩上市上櫃。不過，交通委員會第一召集人徐弘庭說，由於會損及股東利益，可能會遭提告，因此議會只能強烈建議；但他裁示，擇期進行秘密會議再討論興櫃案。