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北市最好吃燒餅回來了！陽明山腳下至誠豆漿復業 隱藏版美食8點就完售

聯合新聞網／ 綜合報導
至誠豆漿店重新開業。 圖／讀者提供
至誠豆漿店重新開業。 圖／讀者提供

位於陽明山腳下的至誠豆漿店，在停業近4個月後，今天重新開業，這家燒餅、韭菜盒聞名的50年老店，被許多網友選為台北市最好吃的豆漿店之一，大早就有老吃客聞訊而來，最常聽到的話就是，「你們終於回來了」。

至誠店面不大，重新聞業後並沒有再做裝潢，還是維持以往的感覺，現烤燒餅火候一樣剛好、餅殼鬆脆，夾葱花蛋或是夾油條，是最常點的食物；另一個知名的品項則是韭菜盒，與一般坊間不同的是，韭菜盒不是用烙或油煎，而是烤出來的，許多顧客還是事先預訂，所以一般不到8點就會售完，只有周間有賣，也因此被網友稱為「隱藏版美食」，如果「能買到算是運氣很好」。

至誠豆漿店燒餅餅皮薄、餅殼鬆脆，銷路最好的第一名。 圖／讀者提供
至誠豆漿店燒餅餅皮薄、餅殼鬆脆，銷路最好的第一名。 圖／讀者提供

至誠豆漿店燒餅餅皮薄、餅殼鬆脆，銷路最好的第一名。 圖／讀者提供
至誠豆漿店燒餅餅皮薄、餅殼鬆脆，銷路最好的第一名。 圖／讀者提供

近4個月前，至誠老闆娘遭年輕機車騎士撞倒，腳部重傷，從那時候起，店家就一直歇業，71歲的于老闆說，他自己平常負責備料，擀麵的工作是太太負責，但她自從受傷後，到現在還不能久站，於是于老闆找回原本在這裡工作8年的老員工接手擀麵及前台，于老闆笑說，「她是我們最美的招牌」。

至誠歇業的近4個月時間裡，不斷有天母附近居民詢間，「這家店怎麼了？」于老闆說，原本也有貼公告在門口，但沒兩天就會不見，也不知道為什麼，這次重新復業，特別製作了一幅紅布條，在前幾天就掛在門口，也引起天母地區社團許多討論，于老闆說，「我們一直很注重細節，謝謝大家支持」。

至誠豆漿店重新開業，于老闆說我們還是會一直注重細節。 圖／讀者提供
至誠豆漿店重新開業，于老闆說我們還是會一直注重細節。 圖／讀者提供

曾在此工作8年的老員工，重新回到熟悉的工作。 圖／讀者提供
曾在此工作8年的老員工，重新回到熟悉的工作。 圖／讀者提供

至誠豆漿店價目表。 圖／讀者提供
至誠豆漿店價目表。 圖／讀者提供

天母 美食 豆漿 陽明山

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