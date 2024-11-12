守護食安！北市推商圈食安認證 西門、公館170家業者通過評核

為使民眾吃得安心，北市府2015年推動「餐飲衛生管理分級評核認證」制度，針對餐飲業者分級評核，確保食品業者皆具備衛生自主管理能力，近年來也與各商圈合作推廣，包含永康、西門、台大公館、新北投等4處商圈皆已完成評核，衛生局表示，將與其他商圈協會持續溝通，盼北市35個商圈都能完成評鑑。

「餐飲衛生管理分級評核認證」是由專家學者組成小組至業者餐飲場所，依據食品良好衛生規範準則實地輔導評核，包含人員衛生、製程品質、原物料、設備器具清潔、建築設施等5大面向，依據業者管理能力評定為「優級」或「良級」，認證標章效期為2年。

食品藥物管理科長林冠蓁表示，除了特定產業別有規定要做認證外，近年來也逐步打入商圈，繼去年永康、新北投商圈商家完成評核認證後，今年西門及台大公館商圈也完成餐飲評核認證，若有發生食物中毒或搬遷，也會即刻廢止食品認證標章。

衛生局表示，西門及台大公館商圈，共計170家業者通過評核認證，獲得「優」、「良」標章，更特別編製專屬餐飲分級美食地圖，舉辦「慢步台北好食趣」IG抽獎完成任務，就有機會獲得iPad Air、AirPods及Oichan碳鋼微壓鍋等多項好禮，活動於20日截止，邀請民眾踴躍參加。

此外，明年世壯運將登場，衛生局去年起設計核發中、英、日、韓等4國語言的餐飲分級認證標章，供國內外觀光客作為選擇餐飲店家的參考，也會定期在社群宣傳透過標章認證的店家特色，提升商圈整體消費，也會持續和商業處及市場處討論，包含師大、通化等商圈都會來推廣。