快訊

控柯文哲撫摸騷擾 璩美鳳：在會議室的動作讓我驚呆

祖克柏又再騙？稱FB沒人看新聞，Meta不想付錢

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

新北鐵道馬拉松10週年 展歷屆物資追憶歷程

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2025新北市鐵道馬拉松10週年，將於明年4月20日開跑。資料照。圖／新北市觀光局提供
2025新北市鐵道馬拉松10週年，將於明年4月20日開跑。資料照。圖／新北市觀光局提供

2025新北市鐵道馬拉松10週年，將於明年4月20日開跑，賽事分為競賽組、變裝及企業團體競賽組3類別，總計1100隊的名額，活動現場將展示歷屆以來物資外，也邀請連續9年都來參賽的忠誠追友，代表到現場接受忠誠追友返校榮譽獎並分享參與追火車精彩歷程。

新北市長侯友宜今表示，2025新北市鐵道馬拉松接力賽滿10周年，幾乎每一次推出來都秒殺，也推出了很多不一樣的紀念品，更重要我們在跑的過程當中，藉著團體接力促進友誼人最美，再加上好山好水好風景，吸引了更多的人來參加追火車這項接力比賽。

侯說，這次為紀念10周年，特別推出從今天早上11點連續10個小時趕快來報名的早鳥可以打95折優待。隊伍有限只有1100位，按照以往的經歷幾乎都是秒殺，快速的就報名完畢，那這一次有漂亮的紀念品以外，也有在當地跟我們合作的餐飲業，團體接力賽帶動友誼情感，更重要讓自己運動更健康，尤其可以欣賞好山好水。

觀光局表示，黃金10小時報名優惠將於記者會後11點整準時開報，只要在開報10小時內至晚上9時完成報名且完成繳費者，即享有該隊伍報名費95折優惠，還享早鳥限量色跑衣。賽事中規劃凡報名10隊以上的企業團體，將可獲得為其量身打造的企業專屬訓練營。

另外，本次賽事更號召許多在地店家推出追火車10週年限定手工吐司、石花凍飲以及在地食材製作的特色小點等，希望能夠在第10屆賽事中讓追友感受到更不一樣的在地好滋味與在地人情味。現場除了展示歷屆以來的物資外，也邀請連續9年都來參賽的忠誠追友代表到現場接受忠誠追友返校榮譽獎並分享參與追火車一路以來的精彩歷程。

新北市長侯友宜今表示2025新北市鐵道馬拉松接力賽滿10周年，幾乎每一次推出後報名都秒殺。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今表示2025新北市鐵道馬拉松接力賽滿10周年，幾乎每一次推出後報名都秒殺。記者李定宇／攝影

侯友宜 火車 鐵道 馬拉松

延伸閱讀

李多慧遭跟蹤、偷拍淚灑警局 新北警鎖定1女要求到案說明

新北執行分署拍賣三峽45坪住宅 881萬標出

新北農業局「美味農業得來速」 多間合作商家推優惠活動

影／議會報告總預算案 侯友宜欲離場掀抗議…民進黨團質疑亂成一團

相關新聞

守護食安！北市推商圈食安認證 西門、公館170家業者通過評核

為使民眾吃得安心，北市府2015年推動「餐飲衛生管理分級評核認證」制度，針對餐飲業者分級評核，確保食品業者皆具備衛生自主...

新北鐵道馬拉松10週年 展歷屆物資追憶歷程

2025新北市鐵道馬拉松10週年，將於明年4月20日開跑，賽事分為競賽組、變裝及企業團體競賽組3類別，總計1100隊的名...

新北市圖板橋四維分館增設1專區 廣收板橋歷史、文化書

新北市板橋府中地區1855年曾是一座枋橋古城，為推動府中雙城，新北市立圖書館板橋四維分館增設「轉角遇見枋橋城」專區，收藏...

制止捷運持刀攻擊 四無名英雄獲雙北捷終身免費

上週五捷運新埔站發生持刀攻擊事件，犯嫌遭4位民眾合力壓制後默默離去，新北市長侯友宜今表示，協助防治犯罪的民眾，除將在市政...

萬里蟹量少價揚 捕撈期縮短？議員要漁業處正視

目前正值新北萬里蟹最肥美季節，新北市議員白珮茹近日質詢指，許多漁民向她反映，今年萬里蟹捕撈作業期縮短，擔心是漁業資源枯竭...

淡水蘆洲心衛中心揭牌 缺工成挑戰

新版精神衛生法下月上路，依法每33萬人布建一處社區心理衛生中心，新北需11處現已有6處。衛生局長陳潤秋昨為淡水、蘆洲心衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。