新北鐵道馬拉松10週年 展歷屆物資追憶歷程

2025新北市鐵道馬拉松10週年，將於明年4月20日開跑，賽事分為競賽組、變裝及企業團體競賽組3類別，總計1100隊的名額，活動現場將展示歷屆以來物資外，也邀請連續9年都來參賽的忠誠追友，代表到現場接受忠誠追友返校榮譽獎並分享參與追火車精彩歷程。

新北市長侯友宜今表示，2025新北市鐵道馬拉松接力賽滿10周年，幾乎每一次推出來都秒殺，也推出了很多不一樣的紀念品，更重要我們在跑的過程當中，藉著團體接力促進友誼人最美，再加上好山好水好風景，吸引了更多的人來參加追火車這項接力比賽。

侯說，這次為紀念10周年，特別推出從今天早上11點連續10個小時趕快來報名的早鳥可以打95折優待。隊伍有限只有1100位，按照以往的經歷幾乎都是秒殺，快速的就報名完畢，那這一次有漂亮的紀念品以外，也有在當地跟我們合作的餐飲業，團體接力賽帶動友誼情感，更重要讓自己運動更健康，尤其可以欣賞好山好水。

觀光局表示，黃金10小時報名優惠將於記者會後11點整準時開報，只要在開報10小時內至晚上9時完成報名且完成繳費者，即享有該隊伍報名費95折優惠，還享早鳥限量色跑衣。賽事中規劃凡報名10隊以上的企業團體，將可獲得為其量身打造的企業專屬訓練營。