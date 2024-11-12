新北鐵道馬拉松10週年 展歷屆物資追憶歷程
2025新北市鐵道馬拉松10週年，將於明年4月20日開跑，賽事分為競賽組、變裝及企業團體競賽組3類別，總計1100隊的名額，活動現場將展示歷屆以來物資外，也邀請連續9年都來參賽的忠誠追友，代表到現場接受忠誠追友返校榮譽獎並分享參與追火車精彩歷程。
新北市長侯友宜今表示，2025新北市鐵道馬拉松接力賽滿10周年，幾乎每一次推出來都秒殺，也推出了很多不一樣的紀念品，更重要我們在跑的過程當中，藉著團體接力促進友誼人最美，再加上好山好水好風景，吸引了更多的人來參加追火車這項接力比賽。
侯說，這次為紀念10周年，特別推出從今天早上11點連續10個小時趕快來報名的早鳥可以打95折優待。隊伍有限只有1100位，按照以往的經歷幾乎都是秒殺，快速的就報名完畢，那這一次有漂亮的紀念品以外，也有在當地跟我們合作的餐飲業，團體接力賽帶動友誼情感，更重要讓自己運動更健康，尤其可以欣賞好山好水。
觀光局表示，黃金10小時報名優惠將於記者會後11點整準時開報，只要在開報10小時內至晚上9時完成報名且完成繳費者，即享有該隊伍報名費95折優惠，還享早鳥限量色跑衣。賽事中規劃凡報名10隊以上的企業團體，將可獲得為其量身打造的企業專屬訓練營。
另外，本次賽事更號召許多在地店家推出追火車10週年限定手工吐司、石花凍飲以及在地食材製作的特色小點等，希望能夠在第10屆賽事中讓追友感受到更不一樣的在地好滋味與在地人情味。現場除了展示歷屆以來的物資外，也邀請連續9年都來參賽的忠誠追友代表到現場接受忠誠追友返校榮譽獎並分享參與追火車一路以來的精彩歷程。
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